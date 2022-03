CULTURA

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, subieron al escenario la Escuela de Música de la ULP, el grupo de Malambo Femenino “Nativas”, “La Lucerito” más Mala Junta Tango, Nataly Belén, la agrupación del Sistema de Sueños del Arte “La Negra Libre” y “Popen” de la Villa de Merlo, mientras que Adriana Durigutti brindó un show de stand up.

Este sábado en “Tramar”, las artistas locales actuaron en el cierre de la jornada. El objetivo fue reunirse con integrantes de diferentes partes de la provincia país para reflexionar y debatir sobre mujeres y disidencias.

Con un clima cálido, aunque algo ventoso en la Ciudad de La Punta, las mujeres se congregaron frente al escenario, muchas de ellas con remeras negras que tenían la estampa en letras blancas de “Tramar”.

Luego de un intenso día de charlas, conferencias e intercambios, se trasladaron a los exteriores de la ULP para disfrutar de los espectáculos artísticos.

Subieron a escena la Escuela de Música de la ULP; el grupo de Malambo Femenino “Nativas”; “La Lucerito” más Mala Junta Tango; Nataly Belén con un repertorio de música tropical; la agrupación del Sistema de Sueños del Arte “La Negra Libre” y “Popen” de la Villa de Merlo, quien presentó parte de su disco llamado “Obra Madre”. Asimismo, la actriz Adriana Durigutti realizó un show de stand up.

Lizarazu inició su presentación con temas de su autoría y algunos covers destacados. La primera canción que entonó fue “Viento dile a la lluvia”, prosiguió con “Canción para cantar de a dos”, “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta, “Extraño ser” de Man Ray, “Pasajera en trance”, “Lloré”, “Dando vueltas”, “Hace frío ya”, “Símbolo de Paz” y el final con “Juntos a la par” de Pappo Napolitano.

El testimonio de las artistas

Denisse Fernández una de las voces de “La Negra Libre” expresó: “Sentimos que somos cada vez más mujeres que nos encontramos en estos espacios, estamos muy agradecidas de representar las voces femeninas. Realizamos temas de funk, rock and roll y hacemos reversiones con una impronta feminista, para acompañar a las mujeres y transmitirles que no están solas”.

La actriz Adriana Durigutti luego de su stand up reflexionó sobre “Tramar”: “Hoy utilizaron una idea que me gustó mucho que es llevar entre manos. Si cada una de las mujeres nos llevamos entre manos con cuidado y amor a otras mujeres y no las juzgamos la cosa cambia. Lo que sucedió hoy aquí habla de lo que realmente queremos y es llevarnos entre manos”.

Nataly Belén celebró la presencia de las mujeres en los espectáculos e instó a que se sigan realizando estas jornadas: “Gracias por estar esta tarde, que Dios siempre los bendiga a todos”, finalizó.

Nota y foto: Prensa Cultura.