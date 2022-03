NUEVA GALIA

En un predio lleno de colorido, con múltiples ofertas de gastronomía y productos artesanales, se disfrutó a pleno la última luna del “15° Festival del Caldén”. El lunes por la noche, aprovechando el feriado, miles de visitantes bailaron al ritmo de Duki, pero antes pasearon por el predio y mostraron su alegría.

“Ya vinimos en años anteriores. Nos gusta la música de Duki y de Emilia y vinimos entre amigos a pasarla bien esta noche en Nueva Galia. Está buena la onda, ver algo distinto a lo que hacemos habitualmente”, contó Tomás, turista de General Pico, La Pampa.

“La verdad que el Caldenazo es un festivalazo muy recomendable. Ya vinimos antes y por eso volvimos. Siempre la pasamos muy bien”, agregó Kevin.

Otro grupo de chicas caminaba sonriente por el predio. “Vinimos desde San Luis capital a ver a Emilia y a Duki. Es nuestra primera vez y nos encanta. Estamos emocionadas. Vamos a sacar muchas fotos” afirmó Carmela, con una vincha de su cantante favorito.

Vestidos con ropas gauchescas, boinas y sombreros, un grupo de amigos oriundos de Villa Mercedes iba camino a las tribunas para ver las finales de la jineteada, pero antes expresaron su alegría.

“Venimos todos los años, es una tradición. Ya desde chicos andamos con esto de las jineteadas y nos encanta. Estamos desde el jueves, pero termina la jineteada y nos volvemos porque mañana hay que trabajar”, contó Juan.

“Nos gusta todo lo que es el festival. La música, la jineteada, el folclore y la gente. Además pudimos reencontrarnos, porque por la pandemia no se pudo hacer el festival. El Caldenazo es muy recomendable”, destacó Agustín.

Rodeada de niñas y acompañada por otras mamás, Liliana llevaba comida en sus manos y sonreía sin parar.

“Somos todas amigas, venimos de General Pico, La Pampa. Siempre escuchamos que era muy lindo el Festival del Caldén y quisimos venir a conocerlo. Todos los festivales me encantan, pero este en particular se ve muy bueno. Todavía no entramos al predio, pero se ve muy familiar. Las chicas pidieron mucho por venir a ver a Duki y bueno, acá estamos”, contó.

