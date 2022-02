SAN LUIS

El Ministerio de Salud a través del Programa Atención Primaria de la Salud, entregó 249 teléfonos inteligentes (Smartphone) a los agentes sanitarios, para que lleven adelante un relevamiento socio demográfico, que incluirá variables sanitarias en el marco de la estrategia de trabajo en el primer nivel de atención con población adscripta. El monto invertido asciende a $ 8.744.100.

“Dimos un gran paso tecnológico, los teléfonos van a servir para mejorar sustancialmente nuestra base de datos poblacional. La idea es que sea un vínculo estrecho entre las familias y nuestros Agentes, y así estar siempre alertas, preparados y con un seguimiento pormenorizado de cada situación en particular”, detalló la Ministra de Salud, Rosa Dávila.

En cuanto al funcionamiento, la jefa del Programa Atención Primaria de la Salud, Marcela Weiher detalló: “Los agentes sanitarios tendrán que cargar los datos en la aplicación “Ramón Carrillo”, pero también tendrá otra finalidad aún más humanitaria, las familias que son visitadas por nuestros agentes, tendrán el número de este celular para realizar cualquier tipo de consulta, de esta forma no habrá problemas de comunicación”.

Los celulares serán una herramienta de trabajo moderna y necesaria, para que la información relevada por los agentes sanitarios en las visitas domiciliarias, puedan verse reflejada en tiempo real y de forma fácil y oportuna, para la toma de decisiones sanitarias, y para la planificación de las acciones desde el Centro de salud como así también para la gestión de insumos básicos como por ejemplo medicamentos esenciales.

“Esto nos permitirá conocer y gestionar adecuadamente los insumos. Siendo este el verdadero fin “accesibilidad-calidad-equidad” en el barrio donde la gente vive”, explicó Weiher

Además, Weiher reforzó: “A través de los teléfonos los agentes podrán dar información, medidas preventivas, se podrán seguir casos particulares y hacer video llamadas. Esto no implica que nuestros agentes no van a salir a terreno, continuarán con las visitas, porque la tecnología es una herramienta muy útil que debemos aprender a utilizar pero no tenemos que olvidar los vínculos humanos, la sensibilidad social, la confianza entre comunidad y centro de salud por lo que seguiremos visitando nuestras familias, pero lo haremos con tecnologías necesarias y modernas, acordé a los tiempos que vivimos”.

Una vez cargado los datos, cada agente tiene la ventaja de consultar a través de su perfil privado toda la información que está en la plataforma y que está a disposición del Ministerio de Salud. Los accesos a la plataforma son restringidos; los usuarios son el agente sanitario, el equipo de salud del hospital (médico y profesionales de la salud) y la cartera sanitaria.

Además, esta aplicación tiene como fundamento el concepto de “Epidemiología Panorámica”, que permite ver en mapas en tiempo real la información.

La ventaja de esta aplicación es que se diseñan pirámides poblacionales, y se puede saber con exactitud la demografía de una localidad, zona o departamento. Asimismo, detecta la cantidad de niños, adultos, embarazadas y personas mayores de 65 años y las distintas patologías.

“Estamos trabajando con Nación, ellos tomaron nuestra aplicación para replicarla a nivel nacional, nos eligieron como modelo y eso es muy bueno. Esta forma de compartirla con otros, es una forma de mejorarla”, cerró Weiher.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.