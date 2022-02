ULTIMAN DETALLES ORGANIZATIVOS

El integrante de la Comisión Organizadora del 15° Festival de El Caldén brindó más detalles sobre los últimos detalles que pulen de cara a la gran cita del próximo fin de semana largo. Actuarán los mejores artistas nacionales y provinciales, además del gran espectáculo de doma.

A partir de este viernes y durante cuatro días, el Festival de Doma y Canto del Caldén, atraerá a miles de personas para que disfruten de los mejores artistas de la Argentina, como el Chaqueño Palavecino; L-Gante; Pablo Lescano; Abel Pintos; Emilia Mernes; Duki; Damián Córdoba; Q’ Lokura; Dale Q’ Va y Destino San Javier, entre otros. Además, el encuentro tradicionalista tendrá las esperadas tropillas entabladas y destrezas en distintas categorías. Por ello, toda la comisión organizadora, en Nueva Galia, se encuentra abocada a pulir los últimos detalles de cara al inicio del espectáculo. Sergió Freixes, integrante de ese grupo de trabajo contó cómo marcha todo.

“Estamos ultimando detalles de muy temprano hasta altas horas de la noche. Hablo en nombre de todo un equipo que está trabajando en todos los lugares y muy entusiasmados. Yo le dí el título sobre el reencuentro más esperado. Porque, después de la pandemia, después de todo lo que vivimos, que gracias a Dios se calmó y se redujo, hemos preparado un producto para todos los gustos, para disfrutar en familia. Estamos muy entusiasmados”, afirmó en declaraciones radiales.

“Muchísima gente de nuestra región está esperando por el festival. No solo por el espectáculo, sino también por todo aquello que es tradición. Por los caballos, los artistas nacionales y provinciales. Y desde el punto de vista económico, genera un gran movimiento en toda la zona. Esto es algo que siempre estuvo pensado de ese modo. Es un lugar en el que no tenemos mucho turismo por eso la idea es también generar, más allá de los shows, trae un gran movimiento económico. Estos festivales tienen muchísimas situaciones positivas desde la gente que alquila su habitación, su baño, los campings, la gastronomía y la ocupación hotelera, que es plena en todos los pueblos. Desde Buena Esperanza, Unión, Fortuna, hasta las localidades vecinas de La Pampa como Rancul y Realicó. Anoche, en la última reunión de comisión, los chicos me decían que ya hay gente que se está alojando en Villa Mercedes. Es algo fantástico, teniendo en cuenta el parate que tuvimos a raíz de la pandemia. Es algo muy importante para que todo el mundo trabaje más allá de los momentos lindos que te hace pasar el festival”, señaló el dirigente.

En otro tramo de la entrevista que concedió, Freixes se refirió a toda la gente que trabaja y muestra sus productos en torno al festival.

“Los vendedores y artesanos son un espectáculo aparte. Esa parte ya está armada en un 30% lo mismo que los puestos de gastronomía. El Programa Cultura vendrá con todo su escenario y los diferentes ministerios también participarán. Están llegando permanentemente juegos y parques que se instalan en un lugar fuera del predio. Es algo que se vive con mucha alegría. Habrá gran oferta en gastronomía, pilcheros y artesanos. Se están instalando desde el martes, armando sus puestos. El escenario ya está listo, llegó el sonido, también la pantalla. Estamos preparando todo para largar el viernes. Empezaremos todos los días temprano, a las 18, hasta que llegue la televisación. Hay actividades permanentes afuera y adentro de predio”, destacó.

La apertura del predio será a las 18:00 todos los días. Arrancará con la actuación de los artistas provinciales, nacionales, todo lo que es jineteada. Será lugar lindo, con actividades que tienen que ver con nuestra tradición y gastronomía.

Freixes dedicó un párrafo aparte para la oferta artística que mostrará el gran festival sanluiseño, con músicos de diversos géneros.

“Armamos una grilla, como habrán visto, distinta y para todos los gustos. Se incorporaron artistas que llamamos hace pocos días como Abel Pintos que se quiso incorporar a la grilla. Pensamos en toda la familia y músicos que les gusten a todos. Para los jóvenes y no tan jóvenes, con grandes artistas de diferentes géneros”, afirmó.

“En cuanto al festival de doma, invitamos a los mejores jinetes, después se hace un sorteo y ahí se inicia la jineteada que será espectacular. Además, será la mejor jineteada del país. Habrá, sin dudas, una gran final. Hay una gran expectativa entre los protagonistas elegidos. A la final de la jineteada llegarán los ganadores que clasificarán día a día para alcanzar ‘El Caldén de Oro’. A su vez, los caballos elegidos son los mejores caballos del país. Hay una expectativa muy grande para la final que será el lunes”, señaló.

Nota: ANSL.

Fotos: Prensa Festival de El Caldén.