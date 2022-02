MINISTERIO DE SEGRUIDAD

Hasta el 31 de marzo se pueden solicitar los permisos en San Luis Solidario. Los lotes a quemar deben contar con picadas contra incendio.

El programa San Luis Solidario informó que desde el 1° de febrero al 31 de marzo está habilitada la realización de quemas controladas para los departamentos Pedernera y Dupuy. Para el resto de los departamentos los permisos comenzarán el 1° de abril y se extenderán hasta el 31 de mayo.

Para solicitar autorización para realizar una quema el productor debe dirigir una nota a la jefa del programa San Luis Solidario, Juana Alzaga, y anexar información referida al geoposicionamiento y dimensión del campo en el cual se realizará la quema, actividad principal del establecimiento, condiciones de dominio, características de la vegetación y cultivo a desarrollar, entre otros requisitos.

“Con las quemas controladas y autorizadas se busca reducir tanto los incendios forestales y el mal uso del fuego que realizan los productores a la hora de quemar, ya sea por limpieza de campos o por pastura”, destacó la jefa del Programa San Luis Solidario.

Martin Oros Zeballos, jefe del Área Inspección Quema Controlada, explicó que previo a autorizar una quema se coordina una inspección en el terreno. “Se controla que el lote a quemar tenga picadas contra incendio y se observa qué tipo de monte y pastura se pretende renovar. En el permiso final queda establecido el día a quemar, condiciones climáticas y adjuntamos como herramienta un pronóstico extendido semanal para que tenga en cuenta. Una vez que el productor termina la quema se hace una inspección final para corroborar que lo quemado coincida con la solicitud realizada”, explicó. Y detalló que no todos los pedidos son autorizados, ya que se realiza un análisis que incluye también a la Secretaría de Medioambiente y, en especial, se evalúan las condiciones climáticas. “Suele haber semanas de altas temperatura en las que no es conveniente quemar, entonces no se autoriza”, ejemplifico.

Para solicitar permisos los interesados pueden dirigirse a Terrazas del Portezuelo, edificio Estrategias, bloque 2 o comunicarse al (0266) 4452000, internos 3557 o 3562, de 8:00 a 14:00. También, pueden escribir al mail: quemacontrolada@gmail.com.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Seguridad.