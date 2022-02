La Toma subió el nivel en el inicio del Torneo IRT 2400 de Ajedrez.

ULP

Con 60 inscriptos de toda la provincia y el país, el encuentro se desarrolla en la Escuela Generativa “Club Deportivo Pringles Socios Fundadores” hasta este domingo.

El “Torneo IRT Municipalidad de La Toma – Club Don Lucero” que comenzó este sábado, tiene todos los condimentos para convertirse en el primer gran histórico de la localidad. Primero porque se trata de un torneo que cuenta para subir el ranking internacional IRT y eso lo posiciona como un evento por demás atractivo para aficionados y profesionales del ajedrez, y segundo porque convocó a jugadores de toda la provincia y de distintos puntos del país.

“El programa de Ajedrez de la Universidad de La Punta, a través de la Secretaría de Extensión, a cargo de Susana Torres, y de la Rectora Alicia Bañuelos, apoya con entusiasmo todos los torneos de todas las categorías. En esta oportunidad nos sumamos a la organización junto a la Municipalidad de La Toma y el Programa Deportes de la Provincia”, indicó el director de la Escuela de Talentos de Ajedrez de la ULP, Gilberto Hernández.

El encuentro que se desarrolla hasta este domingo en Escuela Generativa “Club Deportivo Pringles Socios Fundadores” ya tiene grandes candidatos para el título: por un lado, el maestro internacional Ismael Giménez Aguirre, quien fue campeón de España y Argentina en las categorías Sub 12 y Sub 14. También se disputan el campeonato Daniel Pérez Bronce, dueño del Sudamericano Sub 20, y Federico García Lemos, quien ha ganado numerosos torneos internacionales de primer nivel. Ambos son maestros FIDE.

Pero el torneo no sólo convocó a ajedrecistas experimentados. Enzo Álvarez, un aficionado oriundo de Remedios de Escalada de Lanús, provincia de Buenos Aires, contó que lleva jugando hace más de 20 años y que viajó especialmente hasta San Luis para participar en el IRT 2400. “Es una oportunidad maravillosa para aprender y disfrutar. El hospedaje y la organización fue lo que más me sorprendió. En otras competencias el emparejamiento dura horas, pero en este torneo todo fue resuelto con agilidad. Un lujo”, manifestó.

El director del torneo, Jorge Ramírez, precisó que el Programa Deportes puso a disposición las residencias del Estadio Juan Gilberto Funes, mientras que el Presidente del Club Pringles y la intendencia de La Toma, brindaron los premios en efectivo por un monto de $60 mil.

“Para nosotros es muy importante haber podido volver a los torneos federados de la FADA, junto con el Club Don Lucero y el Club Ordoñez de Merlo, porque permite que los chicos puedan competir por ELO o por Rankig Internacional. Para ello, el jugador tiene que pagar un canon a la Federación Argentina. Nosotros decidimos que 10 mil pesos del premio se destinarán a la inscripción de los chicos que no podían afrontarla. Es algo innovador para el ajedrez de la región, y se suma al alojamiento y el transporte gratis”, indicó.

Los chicos que participan del IRT 2400 pertenecen a los distintos talleres de las escuelas deportivas de San Luis, Juana Koslay, Villa Mercedes, Concarán, Villa de Merlo, Tilisarao, La Punta, Luján, Quines, Candelaria, El Morro. Además compiten los destacados de la Escuela de Talentos de la ULP.

“También hay participantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Río Gallegos y Santa Fe”, señaló Ramírez.

“Es una jornada histórica que tiene gran nivel con la participación de grandes maestros y personalidades locales. El encuentro se desarrolla en la escuela generativa que inauguró el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, en plena pandemia. Es un edificio precioso con todas las comodidades”, expresó Ernesto “Pípi” Alí, intendente de La Toma.

El jefe comunal destacó la participación del diputado nacional Alejandro Cacace con quien jugó una partida. “No hay grieta, el ajedrez nos une. Nos sentamos a jugar una partida y nos olvidamos por un rato de las diferencias. El ajedrez sirve hasta para eso, para acercarnos. Queremos seguir y seguir”, añadió.

Nota y fotos: Prensa ULP