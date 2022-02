CICLO LECTIVO 2022

Las ministras de Salud y Educación, Rosa Dávila y María Eugenia Cantaloube, respectivamente, asistieron al encuentro federal, donde el presidente Alberto Fernández llamó a recuperar la normalidad en los colegios desde el 2 marzo.

“Se acordaron los protocolos para el inicio de clases con presencialidad plena, y de forma continua y segura. Esta situación es muy esperanzadora, todos los ministros expresamos la alegría de trabajar en conjunto. Gracias al nivel de vacunación que se alcanzó en el país y, sobre todo, en San Luis, logramos que se vuelva a las escuelas de forma segura, sin que haya burbujas y con protocolos bien establecidos. Hay que tener en cuenta que todo esto es dinámico, como la pandemia misma, es una gran esperanza que los chicos puedan retornar a clases y así renovar la esperanza en toda la comunidad”, señaló este jueves Rosa Dávila, ministra de Salud.

“Tenemos que hacer que en el 2022 la normalidad vuelva a existir en los colegios, volver a llevar a los chicos que perdimos a las escuelas. Acá no debe haber diferencias partidarias ni ideológicas. No vamos a tener una mejor sociedad si los chicos no se educan”, remarcó el presidente, quien agregó: “Todos sabemos que en el tiempo que vivimos la educación y el desarrollo del conocimiento son centrales para que una sociedad se haga fuerte. Argentina no debe privarse de eso. Hemos vivido dos años muy difíciles. Todos somos conscientes de que somos sobrevivientes de una pandemia. Eso nos impone un deber ético y moral: construir un mundo mejor. La pandemia dejó efectos psicológicos en nuestros jóvenes muy profundos y tenemos que trabajar para recuperarlos”.

Por su parte la ministra Cantaloube detalló: “Tener una reunión conjunta entre Educación y Salud es una fuerte mirada hacia una política de Estado, que pone como prioridad a nuestras niñas, niños y adolescentes. Esta mesa va a continuar y se tiene que sostener para trabajar no solo en un regreso seguro a las clases, con una presencialidad plena, sino también para empezar a hablar de temas como el calendario de vacunación obligatorio, para retomar ese primer puesto que como provincia tuvimos en la prevención de salud en las escuelas. San Luis trabaja en ese sentido y lo profundiza con este tipo de encuentros”.

En la misma línea, Dávila dijo: “Además de trabajar con los protocolos de inicio de clases, se dialogó sobre la importancia de la cobertura de vacunación alcanzada y las que faltan trabajar para lograr la mayor cobertura posible. Este es el punto de partida para trabajar otros ejes sobre todo dirigido a otras problemáticas de la niñez como la nutrición, la actividad física, los controles de salud y el resto de las vacunas del calendario”.

Tras el encuentro, el ministro de Educación de la Nación, dijo: “El protocolo nos permite que el 2 de marzo estemos todos en la escuela, con presencialidad plena y continua para de ese modo ir también reconstruyendo la normalidad en la sociedad. El 2 de marzo queremos que todos vayan a la escuela, incluso aquellos que aún no logramos revincular. Es el mejor lugar para todos los chicos de nuestro país indiscutiblemente. Queremos un ciclo lectivo que reconstruya, que marque un nuevo camino”, planteó.

Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, señaló: “Las decisiones políticas son para transformar la vida de las personas. No hay ninguna duda de que sin salud no se puede trabajar, desarrollarse y tampoco acceder a la educación. El avance en la vacunación es muy importante y eso se traduce en la posibilidad de seguir avanzando. El protocolo tiene seis ejes: asistencia cuidada, la vacunación, el uso del barbijo, la ventilación, la higiene y la distancia cuando no se pueda asegurar el barbijo. Es histórica esta preparación para tener un ciclo lectivo de reparación”.

El nuevo protocolo es más flexible que el que rigió el año pasado: elimina el concepto de burbujas y pretende una mayor continuidad en la asistencia pese a la aparición de un caso sospechoso o positivo de COVID-19. Los puntos centrales son los siguientes:

_ La escuela deberá recabar la información sobre la vacunación contra COVID-19 de toda la comunidad educativa, así como la del calendario nacional.

_ Se eliminan las burbujas.

_ Asistencia cuidada: ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no a COVID-19-, el personal y los alumnos no deben acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. Se recomienda que realicen la consulta médica correspondiente.

_ Si los síntomas no son compatibles con COVID-19, luego de 24 horas sin ellos pueden volver a la escuela.

_ Ante la presencia de casos de COVID-19, se debe cumplir el aislamiento previsto de los mismos, así como de las medidas ante contactos estrechos, según condición de vacunación. Es decir, los contactos estrechos asintomáticos que hayan recibido las dos dosis de la vacuna no se deberán aislar y podrán seguir asistiendo a clases.

_ La sospecha y confirmación de casos no implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales.

_ Uso de barbijo a partir del nivel primario: debe tapar nariz, boca y mentón, bien ajustado a la cara, durante toda la jornada educativa en espacios cerrados.

_ La ventilación debe ser cruzada y constante.

_ Higienizar y limpiar regularmente los ambientes y mantener una adecuada higiene de manos.

_ Priorizar la distancia en los momentos en que no se utilice barbijo.

_ Se sospechará de un brote de COVID-19 en el aula en presencia de al menos 3 casos confirmados entre alumnos de la misma aula -o alumnos y docente, para el caso de docentes permanentes- asociados epidemiológicamente, en un periodo igual o inferior a 7 días.

_ Se promoverá el estudio etiológico de los brotes (confirmar los primeros casos con pruebas de laboratorio y los casos asociados por nexo epidemiológico) para identificar el riesgo de transmisión.

_ En ese caso se notificará a los familiares de los estudiantes y al personal relacionado al aula.

_ Frente a sospechas de brotes, la autoridad sanitaria realizará la evaluación de riesgo pertinente y se encargará de definir junto a las autoridades educativas las medidas a adoptar.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.