SEGURIDAD NÁUTICA

Más de 35 personas participaron de una nueva clase donde técnicos de la Sociedad del Estado y personal de la División General de Bomberos explicaron diversas maniobras de seguridad y primeros auxilios a tener en cuenta a la hora de utilizar sus embarcaciones. El carnet será obligatorio a partir del 28 de febrero del 2022.

El curso para obtener el Carnet de Conductor Náutico que lanzó San Luis Agua a mediados de diciembre continúa llegando a una gran cantidad de personas que navegan en los diversos espejos de agua donde está habilitada esta actividad.

“El jueves se dictó la segunda clase teórica donde explicamos temas de seguridad en la embarcación, muy importantes a la hora de embarcar. También vimos primeros auxilios en una clase que fue muy didáctica. Esto es muy importante en el caso que tengamos un accidente en la embarcación”, afirmó el técnico en seguridad e higiene, Walter Castro, que pertenece al equipo de Seguridad Náutica de San Luis Agua.

Y agregó: “Tuvimos aproximadamente 35 personas en esta segunda clase”.

Una vez que terminemos con el dictado del curso en la ciudad de San Luis vamos a programar fechas para ir al interior y que puedan hacer el curso las personas que no pudieron asistir a las clases que dimos en Terrazas del Portezuelo”.

Los participantes destacan la iniciativa

Al finalizar la clase, Juan Carrizo de San Luis, afirmó: “Hace bastante que navego y esta iniciativa me parece muy buena. Va a permitir que haya un ordenamiento y, sobre todo, le da responsabilidad a cada conductor náutico para acatar las órdenes y transmitirlas al resto. De esta forma vamos a tener una convivencia más armónica y ordenada al momento de navegar en los diques de San Luis. Felicitó a San Luis Agua por la movida”.

Carrizo agregó: “Está en cada uno de los capitanes hacer respetar las normas de los que van embarcados o de los que están realizando otra tarea en el dique y pueden estar en peligro por la navegación. Somos responsables de que toda la navegación sea segura y confiable”.

Mientras que Nicolás Bortolussi, comentó: “Me parece genial el curso para que todos podamos manejar tranquilos, que no haya accidentes en el agua y tomemos conciencia a la hora de manejar una lancha, que no es solo divertirnos, sino ser responsable y manejar con seguridad. Vimos muchas cosas que no sabíamos en el curso, tanto de seguridad, como de mantenimiento de la lancha y qué hacer en caso de un accidente. Es un curso genial y muy recomendable”.

Rubén Ribera, también de San Luis, destacó: “Me parece muy positivo para todos aquellos que tenemos embarcaciones. Nos permite saber qué podemos hacer y qué no dentro del agua. Hoy vimos una parte de seguridad y otra de RCP, que es muy importante, ya que son cosas que nos pueden pasar en la vida diaria. Nos enseñaron a saber qué hacer en determinadas situaciones. Muy positivo todo”.

Por último, Miranda Belmonte, dijo: “Estamos aprendiendo muchas cosas interesantes como lo es el curso de RCP y otras de seguridad, que tenemos que aprender para manejar con responsabilidad”.

Cabe destacar que el carnet será obligatorio a partir del 28 de febrero del 2022 y que el curso es gratuito hasta esa fecha. Las clases son dictadas por timoneles de Náutica, que fueron capacitados en esta temática por la Fundación Náutica Deportiva, escuela habilitada en base al material exigido por Prefectura Naval de la República Argentina.

Nota, fotos y videos: Prensa San Luis Agua.