CICLISMO

La ciclista villamercedina fue presentada en la escuadra catalana “Femení Costa Brava Mediterrean Foods”. Será la primera corredora de San Luis en hacer temporada en Europa.

El equipo catalán ya venía posando sus ojos en Sofía desde hace tiempo y su presencia en el equipo ya es una realidad. Formará parte del equipo junior de ciclismo de Mountain Bike y Ruta de Sant Feliu de Guíxols, Cataluña, España.

La convocatoria surgió hace dos años, pero por distintas circunstancias se pospuso: “En 2020 el equipo ya me esperaba, pero por la pandemia no pude concretarlo. En 2021 el equipo me seguía esperando, pero lamentablemente me negaron la visa y finalmente este año conseguí la ciudadanía italiana, y puedo irme a correr una temporada a España”, explicó alegremente Sofía.

“Tengo una alegría enorme porque se nos ha dado algo que venimos esperando con mi familia desde hace bastante. Así que daré todo de mi para devolverle, a ellos y a toda la gente que me apoya, algo de todo lo que hicieron por mí. Tengo las expectativas muy altas y voy a tratar de hacer un buen trabajo para el equipo, voy a estar para todo lo que me digan y tendré que aprender mucho sobre el trabajo profesional de un equipo femenino europeo”, expresó la ciclista.

“Antes de emprender este viaje quiero correr carreras que me sumen puntos UCI y luego poder irme, en abril o mayo de este año. Me quedaría seis meses aproximadamente y me gustaría volver para la edición 2022 de los Juegos Binacionales para representar a San Luis”, agregó en una clara muestra del sentido de pertenencia que genera la competencia internacional año tras año.

En ese sentido, la ciclista de 17 años destacó la labor profesional que se hizo en los Juegos Binacionales 2021 y dejó en claro que le gustaría estar en la nueva edición para poder transmitir todos sus conocimientos a las chicas de la Selección de San Luis: “En Binacionales aprendí a trabajar en equipo, profesionalmente y con disciplina, todos siguiendo un mismo objetivo. Es por eso que me gustaría volver para la nueva edición porque sería un orgullo usar nuevamente la camiseta de mi provincia”.

Si bien Sofía ya vivió la experiencia de competir en el exterior, a los 14 años en un equipo de Bélgica, ahora lo hará profesionalmente en la disciplina que la vio crecer.

