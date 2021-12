SAN LUIS LOGÍSTICA

Este jueves por la mañana, la Secretaría San Luis Logística entregó otra tanda de certificados, correspondientes a su escuela de manejo de autoelevadores, que funciona en las instalaciones de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), sita en el parque industrial de Villa Mercedes.

“Once personas egresaron en esta oportunidad, con la particularidad de que el grupo estuvo integrado en un 80% por mujeres”, observó el jefe de área de la ZAL, Javier Casanueva, que en el acto estuvo acompañado por el responsable de Logística, Gustavo Zarelli, y por el jefe de area Administracion, Matías Galetto.

La ceremonia fue más íntima que en las dos anteriores y sin la presencia de familiares, como parte de los recaudos adoptados frente al aumento de casos de COVID-19 que se registra en Villa Mercedes. No obstante, la reunión tuvo la misma carga emotiva, como los flamantes operadores lo expresaron al destacar no solo el valor que representa contar con el certificado oficial, sino también el empoderamiento logrado en un curso que no se dicta en ningún otro ámbito, además del lazo de camaradería generado durante las dos semanas intensivas de capacitación.

El título otorgado por la escuela de autoelevadores lleva el sello de la Secretaría San Luis Logística, que conduce Sebastián Lavandeira, y de la firma Elevanz, representante de la empresa Toyota en el Mercosur, cuyos especialistas integraron el equipo de capacitadores. A los pocos días de abrirse la primera convocatoria, más de 500 personas se inscribieron para esta propuesta formativa, por lo que en 2022 continuarán las clases sobre el manejo profesional de cargas.

Nota y fotos: ANSL

Video: Canal 13 San Luis