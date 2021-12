POLÍTICA HABITACIONAL

En un encuentro lleno de emociones y recuerdos, 146 beneficiarios recibieron sus escrituras y contratos de readjudicación de manera gratuita, por parte del Gobierno de la provincia. Mirta Gladys Baigorria fue adjudicada con la escritura Nº 1.000 en lo que va del año.

Como si fuese una regresión de aquel momento maravilloso, un volver a vivir del instante en el que, hace años, la vida los besó en los labios en forma de vivienda cuando, por fin, el ansiado sueño de la casa propia se hizo realidad. Así 146 puntanos revivieron la enorme alegría de convertirse, con todas las letras y papeles, en los propietarios totales de sus inmuebles. Este miércoles por la tarde, en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, el Gobierno de San Luis entregó otras 100 escrituras y 46 contratos de readjudicación de propiedad, cuyos trámites se realizaron de forma gratuita. En la ocasión, el jefe del Estado puntano, Alberto Rodríguez Saá, entregó a Mirta Gladys Baigorria la escritura 1.000 en lo que va de 2021, un número significativo que reflejó el arduo trabajo desarrollado de manera conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Escribanía de Gobierno, los organismos provinciales a cargo de la política habitacional por la cual miles de sanluiseños obtienen los documentos de sus propiedades sin costo alguno.

Detrás de un barbijo negro, los ojos de Gladys estaban aguados, un poco rojos. Tras abrazarse con el gobernador Rodríguez Saá, se emocionó y las lágrimas que secó con un pequeño pañuelo fueron de felicidad. “Mi casa está en el barrio Los Paraísos, la comparto con mi familia, mi esposo, mi hijo. Esto es una gran alegría porque ya soy dueña, me da tranquilidad, y recibir los papeles de mi hogar de la mano del gobernador fue increíble, no me lo esperaba. Fue una sorpresa. Para mí y mi familia es un regalo de Navidad”, contó la mujer todavía conmovida. Desde afuera del Salón Blanco la miraba su esposo, también notoriamente feliz. El viernes a la medianoche habrá un gran motivo para brindar.

El acto que encabezó el mandatario provincial fue especial para cada uno de los beneficiarios. En esta ocasión llegaron de distintas ciudades del departamento Pueyrredón: La Punta, Juana Koslay y diversos barrios de la capital puntana.

Abundaron las fotos de familias enteras o parejas con las carpetas violetas entre sus brazos. Hubo lágrimas alegres y muchos aplausos que prodigaron los funcionarios que, a la par de Rodríguez Saá, otorgaron los documentos en tandas de cinco o siete beneficiarios.

Además del titular de la Secretaría de Vivienda, Guillermo Alaniz, y el escribano de Gobierno, Mario Noé Estéves (hijo), participaron las legisladoras Sonia Del Arco, María Angélica Torrontegui, Silvia Sosa Araujo, al igual que el diputado Federico Berardo; los concejales capitalinos Paulina Calderón y Lautaro Ojeda; el secretario de Turismo, Luis Macagno; la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina, y los ministros Eloy Horcajo (Hacienda) y Juan Lavandeira (Producción).

Gladys Vega fue la primera en recibir su contrato de readjudicación, y Alaniz fue el encargado de otorgar los papeles. Luego fue turno de los otros 45 beneficiarios. Cuando llegó el momento a aquellos que recibían su escritura tras haber cancelado toda la deuda de sus casas, Ilsa Aberastain fue la que se llevó los aplausos en primer lugar.

“El único lugar en el mundo donde, a pesar de la pandemia, todo el equipo de Gobierno se juntó para trabajar y regularizar situaciones que causan muchísima ansiedad, preocupación, estrés de familias que no tenían regularizada la situación de sus viviendas es San Luis. San Luis es el único lugar en el mundo donde las escrituras se hacen gratis. Y eso es gracias a este equipo de jóvenes que han trabajado maravillosamente en la pandemia”, destacó el gobernador Rodríguez Saá, en su mensaje a la gente que poblaba el Salón Blanco.

“Feliz Navidad a todos, que se encuentren con sus familias, acompañados. Que brindemos por el Año Nuevo y olvidemos estos dos años de pandemia para abrir nuestros corazones hacia el futuro, a la esperanza”, señaló Alberto.

“Nosotros, el Gobierno de San Luis, cambiaremos muchas cosas pensando en la reconstrucción de la provincia. Para que cada puntano o puntana, cada familia, pueda hacer como un programa de sueños y ayudaremos, abriremos los caminos para que esos sueños se cumplan. El año próximo trabajaremos mucho para que se sientan orgullosos de ser puntanos. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!. ¡Los quiero mucho!”, cerró emocionado, el primer mandatario.

Nota, fotos y videos: ANSL.