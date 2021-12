CATEGORÍA SUB 12

El puntano, representante de la Escuela de Talentos de Ajedrez de la Universidad de La Punta, cerró el 2021 con una gran actuación en Buenos Aires. Llegó como el sexto mejor preclasificado y subió al podio en el segundo lugar.

El ajedrecista Juan Facundo Lavandeira fue subcampeón nacional en el torneo Argentino Absoluto Sub 12, que se realizó en el CeNARD de Buenos Aires entre el 12 y el 18 de diciembre, y reunió a diferentes categorías, comprendidas desde Sub 8 hasta Sub 20.

El puntano, representante de la Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta, sumó 6,5 puntos y escoltó a Francisco Fiorito, que rescató 7 y llegó al torneo como el primer rankeado. Tercero quedó Máximo Peralta, el segundo candidato, desplazado por Juan Facundo, que arribó al torneo como el sexto favorito y tuvo una gran actuación.

Desde Buenos Aires, en diálogo con Prensa ULP, el joven talento comentó: “Fue un torneo muy parejo, jugamos 35 chicos de todo el país. Estoy contento y pensando en seguir entrenando”, dijo Facu, que estuvo acompañado por el MI Pablo Acosta y la GM Claudia Amura.

Sobre su actuación, analizó: “Fueron nueve partidas, empate tres, perdí una y gané las demás. Me gustó cómo jugué, al final se siente el cansancio, son partidas largas y un día hubo tres rondas juntas; pero superé las expectativas, había muchos jugadores fuertes. Siento que voy mejorando el nivel, este torneo me hizo muy bien”.

Y para 2022, Facundo sube la apuesta: “Quiero mejorar y salir campeón”.

Para Juan Facundo fue un cierre brillante de año, que comenzó virtual, con partidas que son más rápidas, y culminó con el subcampeonato nacional, regresando a lo presencial.

Nota y foto: Prensa ULP.