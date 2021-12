RESUMEN 2021

Plagado de competencias virtuales en tiempos de pandemia, en la última parte del año regresaron las partidas y los torneos presenciales.





El director de la Escuela de Talentos de Ajedrez de la Universidad de la Punta, Gilberto Hernández, resumió el año transitado por el juego-ciencia con la satisfacción “del regreso a lo presencial después de casi un año y medio por la pandemia”, y puntualizó: “Se jugaron muchos torneos en toda la provincia, con buena participación y todas la medidas sanitarias. Así se fue coordinando una temporada de torneos virtuales con los presenciales”.

Gilberto remarcó la “alegría de ver que los chicos volvieron a engancharse con las actividades, se divirtieron mucho y se notó en las escuelas deportivas con la presencia de los papás y las mamás acompañado”.

“Fue un año que desde la competencia fue bastante positivo y aún quedan torneos para cerrarlo”, indicó el Gran Maestro Internacional.

Tablero a Tablero



Para entender la trascendencia del ajedrez gestado desde la Universidad de La Punta, a través de la Secretaría de Extensión, alcanza con poner las cifras alcanzadas en la participación durante este 2021.

En competencias digitales y en maratones de ajedrez (disponibles en www.ajedrez.ulp.edu.ar) hubo 42.890 ajedrecistas.

Por su parte, Club de Ajedrez ULP se posiciona en la plataforma de Lichess.org como N°1 de Argentina con 5.458 usuarios.

En cuanto a talleres presenciales-digitales, se realizaron en toda la provincia con 3.024 participantes.

El VI Concurso Internacional de Dibujo Expochess celebró su 6ta. edición con la temática de ajedrez relacionada al medio ambiente y a los valores positivos: hubo 129 trabajos seleccionados.

La primera competencia anual de ajedrez digital “Los mejores del 2021”, finalizó en noviembre y reunió a 476 inscriptos.

El Ajedrez Social para ciegos y disminuidos visuales brindó talleres digitales y presenciales con 129 participantes, que formaron parte del Prix Provincial; Prix ACUA; Encuentro y luego Torneo Homenaje a Daniel Morelli; Prix Suizo Social, y Concurso de Problemas.

También hubo actividad de los Adultos Mayores. Todos los lunes 21 jugadores, que conforman el “Equipo de Adultos Mayores de San Luis”, participaron de 89 competencias semanales.

Y en la Escuela de Talento, los alumnos y profesores alcanzaron 20 podios dentro de las competencias provinciales, nacionales e internacionales. El Maestro Internacional Pablo Acosta fue campeón de III Gesta Malvinas–UNTREF (10/04/2021); Andrés Palu fue campeón del III torneo Internacional Expochess (5/06/2021); y también ganó el VIII torneo Expochess (18/09/2021). Gilberto Hernández fue campeón del IV Máster Rain Internacional (20/07/2021); nuevamente Pablo Acosta ganó el VII Master Rain Internacional (19/10/2021).

En Batalla por Equipos, en el torneo Aniversario UTIC se obtuvo el 3er puesto (30/01/2021); Mujer y la Niña en la Ciencia 1er puesto (11 /02/2021); Al Maestro Ulises Santé Rojas 1er puesto (15/02/2021); y Bicentenario de Guatemala 3er puesto (11/09/2021).

En el torneo de Termas de Río Hondo primer lugar; además primer puesto en el 1er. Encuentro Universitario Internacional. Se sumó un tercer puesto en el III Encuentro Universitario Internacional; primero en el IV; tercero en el VI; y tercero en el IX Encuentro.

Regresando al plano individual, Valentín Aguilar ganó en Sub 18 el Provincial Menores; Oriana Mora fue campeona en Sub 20 del Provincial de Menores; Aron Peralta se impuso en Sub 16 del Provincial de Menores; Juan Cruz Ledesma festejó en Sub 14 del Provincial de Menores; y Octavio Aron Bazán fue campeón en Sub 12 en el Provincial de Menores.

Nota y fotos: Prensa ULP.