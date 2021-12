CUARTOS DE FINAL

Las damas buscarán llegar a las semifinales en el Ave Fénix, y los caballeros lo harán en el Campus de la ULP. También habrá partidos en el polideportivo de La Punta.

El Nacional de Adultos C de Handball empieza este jueves la etapa de definiciones. Bajo el ala de la Federación Argentina, la organización local es de la Federación Sanluiseña de Handball, con el respaldo y soporte del Programa Deportes del Gobierno provincial y del Campus de la Universidad de La Punta.

Los cuartos de final tendrán la acción de la rama femenina en el Ave Fénix.

A las 9:00 Municipalidad de Tupungato (Mendoza) vs. Bahiense del Norte (Bahía Blanca); 10.30 San Martín (Chaco) vs. San Juan Vial (San Juan); 12:00 Deportivo Meraki (Neuquén) vs. San Rafael Tenis (San Rafael); 13:30 Centro Asturiano (Rosario) vs. Alianza Belgrano (Córdoba).

Los perdedores de los dos primeros partidos jugarán a las 19:30 en el polideportivo de la ciudad de La Punta; y los perdedores de los otros dos juegos se enfrentarán a las 19:30 en el Ave Fénix.

Del 9no. al 11vo. lugar, a las 16:00 en el Campus ULP Universitario (San Luis) vs. Juventud-CHSL (San Luis).

En la rama masculina, en cuartos de final, todo el juego estará en el Campus de la Universidad de La Punta.

A las 9:00 Centenario (Neuquén) vs. ASEBA (San Luis) y 10:30 Municipalidad de Tupungato (Mendoza) vs. CEF N°5 Chosmalal (Neuquén) –los dos perdedores se enfrentan a las 17:45-; desde las 12:00 Municipalidad de Alta Gracia vs. Patagones (Río Negro) y 13:30 Godoy Cruz (Mendoza) vs. Once Unidos (Mar del Plata) –los perdedores de ambos partidos juegan a las 19:30-.

Además habrá partidos en el polideportivo de La Punta, para buscar posiciones del 9no. al 16to.: a las 9:00 Universitario de Villa Mercedes vs. CEF N°25 Chaco; 10:30 Juventud-CHSL de San Luis vs. Club Atlético Fénix de San Luis; a las 12:00 Deportivo Meraki (Neuquén) vs. Peretz (Santa Fe); 13:30 San Juan Vial vs. Ferrocarril (Entre Ríos).

Las semifinales de las dos ramas se jugarán el viernes en el Campus ULP. Y el sábado, también en el “Arturo Rodríguez Jurado”, se disputarán las finales y los partidos por el 3er. puesto, tanto de damas como de caballeros.

