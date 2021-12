NUEVAS AUTORIDADES EN EL MUNICIPIO TURÍSTICO

En un emotivo acto celebrado frente a la municipalidad, Damián Gómez asumió como intendente de Potrero de los Funes. Ya en funciones, el intendente tomó juramento a cuatro secretarios municipales.

“Es un sueño”, dijo con los ojos llenos de lágrimas, emocionado y continuó: “Soy un joven soñador de Potrero de los Funes. Ser bombero me nutrió de conocimientos y valores. Luego en San Luis Solidario me dieron una gran mano y eso me llena de alegría”.

La ceremonia se desarrolló en un clima ameno en donde no faltaron las muestras de cariño y aplauso de los vecinos. Estuvieron la diputada nacional y presidenta del Directorio del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” María José Zanglá; el secretario General de Gobierno, Miguel Berardo; el ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez Saá; el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi; el secretario de Turismo, Luis Macagno; la presidenta de Laboratorios Puntanos, Zulema Rodríguez Saá; la presidenta de Compromiso Federal, Josefina Aldana y el intendente de El Volcán, Ricardo Callegaro.

Acompañaron a Damián en tal importante momento, su esposa, Virginia López; sus hijos, Mora y Valentino y sus padres, Pedro y Yolanda.

En su mensaje, el flamante intendente expresó: “Nosotros venimos a hacer el bien. Les pido a los vecinos que nos acompañen a trabajar por la localidad que amamos. Vamos a poner toda la energía para trabajar por el vecino. Hoy es un día histórico para Potrero de los Funes”.

La diputada nacional y presidenta del Directorio del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, María José Zanglá acompañó a Gómez en esta nueva función y manifestó: “Vengo a acompañar a un amigo. Los dos trabajamos la emergencia desde diferentes puntos y nos conocemos hace mucho tiempo”.

Zanglá comentó que “el cariño que tiene la gente por Damián se manifiesta de manera permanente. Él es oriundo de Potrero, nació acá y conoce la realidad de la localidad” y destacó que en su nueva función como diputada nacional “es representarlo en todos los aspectos y trabajar en conjunto”.

El acto finalizó cuando Guadalupe Arrascaeta, presidenta del Concejo Deliberante le tomó juramento al intendente y luego ya en funciones asumió parte del Gabinete municipal. La secretaria de Gobierno, María Fátima Videla; el secretario de Servicios Públicos y Obras, Bruno Gambini; el secretario de Hacienda, Juan Pablo Dubois y la secretaria Turismo Cultura y Deporte, María Soledad Ríos Becerra.

Nota y videos: ANSL.

Fotos: Alexis Jofré.