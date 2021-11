XXIII JUEGOS BINACIONALES

La delegación puntana sumó dos medallas de oro, una de plata y una de bronce, en la tercera jornada de competencia en el “Pedro Presti”, y superó con creces la mejor performance en la especialidad que había conseguido en San Juan.

De aquellos 2 oros, 3 platas y 2 bronces, conseguidos y festejados en San Juan 2019, la delegación de atletismo puntano, dio un salto significativo de calidad y se estableció en este 2021 de local con la impactante suma de 13 medallas de las cuales 7 son de oro, 3 de plata y tres de bronce.

Este viernes por la mañana, hubo conquistas de Valentina Polanco, la mejor atleta de estos juegos con 4 doradas, Francisco Valderrama, María José Rosales y Tomás Villegas, que se subieron a distintos podios, pero veamos cronológicamente:

María José Rosales aportó una nueva medalla de plata para el atletismo puntano

La corredora fue segunda en la final de 800 metros llanos y además consiguió su mejor marca histórica con (2´20´´88), un segundo y fracción menos que la que ostentaba hasta esta carrera.

El oro fue para la sorprendente atleta de Valparaíso, Lisette Ureta Farías (2’19’’91) que ya había conseguido la dorada en los 1500 metros y el bronce quedó para la mendocina María Pilar de la Vega con (2’21’’02).

“Desde que corrí los 1500 y no pude conseguir podio que vengo pensando en esta prueba. Estaba nerviosa y tenía miedo de que no saliera lo que buscaba, pero al final todo se dio como esperaba y estoy más que feliz”, comentó María José y agregó: “Poder ganar un medalla en mi debut en binacionales es algo que les pasa a muy pocos y es un logro que me deja sin palabras”.

Otra puntana Victoria Escobar, terminó en la octava posición pero con una particularidad, perdió uno de sus zapatos en los primeros metros de carrera y lejos de frenarse, corrió todo el recorrido con un pie calzado y el otro solo con una media haciendo un esfuerzo colosal.

Francisco Valderrama fue demoledor y se quedó con la presa dorada

Con un ritmo infernal, el puntano Francisco Balderrama pulverizó a sus rivales y se quedó con los 5000 metros, la prueba de atletismo más extensa de pista que tienen estos Juegos Binacionales de la Integración Andina “Cristo Redentor”.

El de San Luis le puso un stop al cronómetro en 16’ 11’’ 82 y sólo fue seguido de cerca por Matías Ubeda Muñoz de Valparaíso, que entró cruzó la meta en 16’13’’02 para quedarse con la medalla de plata.

El podio lo completó el cordobés Rodrigo Lucero, que marcó un tiempo de 16´25’’73, bastante lejos de los punteros.

Estoy muy feliz con este logro, no me alcanzan las palabras para agradecerle al Programa Deportes, a mi agrupación “Ramón Cabrera” y a mi familia”, dijo con emoción.

“Fue una carrera muy dura, salía a ver cómo estaban mis rivales, cuando vi que se empezaban a quedar algunos, decidí atacar para evitar una sorpresa en el final”, detalló Francisco.

Valentina lo hizo otra vez, Polanco sumó su cuarto oro personal

La “Señorita Binacional” sumó su cuarta presea dorada, esta vez fue en los 200 metros planos con un tiempo de 25’’13, por detrás quedaron Belén Ituarte, de Metropolitana (25’’78) y Antonia Fernández de Valparaíso (25’’85).

En el umbral de otro podio quedó la puntana, Iara Aro que cierra una enorme participación en estos juegos.

Valentina ya había sumado los oros en: 100 metros llanos, 100 metros con vallas y en la posta 4 x 100 donde brilló junto a sus compañeras.

Casi con las valijas en la mano corrió Valentina esta última prueba personal, ya que en las próximas horas parte primero hacia Buenos Aires y de allí a Cali, Colombia, donde participará en los Panamericanos Junior.

“Más allá de los resultados que pude conseguir, estos juegos me dejan esta imagen de la pista nueva para nuestra provincia y llena de gente, eso es lo más importante que tenemos”, dijo Valentina.

Tomás Villegas sumó un bronce en el cierre de la jornada

El atleta puntano le dio la ultima alegría del día a San Luis, con un tercer puesto en los 200 metros llanos con un tiempo de 22’’12, por detrás de los chilenos Joaquín Daza Herrada (Metropolitana), que fue oro, con 21’’36 y Benjamín Aravena de Maule, que se llevó la de plata con 21’’49.

“Este es un resultado que me hace muy feliz, lo venía soñando hace mucho tiempo y lograrlo con los compañeros, el equipo y la familia apoyando, podes lograr muchas cosas”.

El hermano mellizo de Tomás, Lucas terminó en la cuarta posición con 22’’79, ni en la llegada se separan los dos representantes de San Luis.

Otros que cumplieron una buena tarea pero no les alcanzó para medalla fueron los Fabricio Chirino y Luis Casinelli, dos puntanos que llegaron a la final de los 800 metros llanos, pero que terminaron en la cuarta y octava posición con tiempos personales realmente buenos.

En esa prueba el ganador fue Luciano Campos Arriagada de Maule, seguido por Lorenzo Riba y Joel Martín Alonso.

En lanzamiento de martillo, el mendocino Luciano Piton se quedó con la presa dorada con un registro de 51,80, su mejor marca personal, mientras que la plata fue para Amílcar Damboleona de Córdoba (45.85) y tercero quedo Felipe De la Maza de Metropolitana (45,59)

El récord del atletismo en San Juan

Oro (2)

– Julián Berca en los 110 metros con vallas.

– Tomás Páez en los 400 metros con vallas.

Plata (3)

– Valentina Polanco en los 100 metros con vallas.

– Camila Quiroga en los 400 metros con vallas.

– Andrés Orozco en lanzamiento de disco.

Bronce (2)

– Valentina Polanco en 100 metros llanos.

– Posta 4×400 masculino.

Nota y fotos: ANSL