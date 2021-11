PARTICIPARON ALUMNOS, DOCENTES, EXALUMNOS Y AUTORIDADES

Bajo las luces de las tradicionales antorchas y con el mismo espíritu que aquellos jóvenes de antaño, los alumnos de 6to año de la Escuela Normal Mixta “Juan Pascual Pringles” celebraron este jueves la 105ª edición de la Procesión Cívica, la histórica ceremonia con la que la institución conmemora el aniversario de la Revolución de Mayo. En pandemia, por segundo año consecutivo, los jóvenes, docentes y ex alumnos le dieron vida a la caminata que es una costumbre en San Luis.

El encuentro fue presidido por el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, su par del centro educativo, Héctor Páez y en representación del gobernador lo hizo la presidenta del directorio del Hospital “Ramón Carrillo”, María José Zanglá. También participaron el secretario de Transporte, Sebastián Anzulovich, y el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, junto a otros funcionarios.

La promoción 2021, “Cauvanos”, fue la encargada de la organización, junto a profesores y docentes, del encuentro y el lema este año fue “Forjemos un futuro donde impere la igualdad de derechos y oportunidades”. Cabe recordar que si bien la actividad se realiza habitualmente el 24 de mayo, ante el riesgo epidemiológico por la pandemia de Coronavirus, la tradicional vigilia patria se pospuso para este jueves.

La caminata comenzó en la esquina de Mitre e Illia y tras la llegada de las banderas de ceremonia se produjo el encendido de la llama que luego prendió al resto de las antorchas.

Los encargados de encenderlas fueron el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, y su par de la Escuela Normal Mixta, Héctor Páez, y el titular de la comisión organizadora, el alumno, Gerónimo Lucero.

En el palco oficial, en representación del Gobierno de San Luis asistieron la titular del directorio del Hospital Central, María José Zanglá, junto a los ministros de Seguridad, Luciano Anastasi y el secretario de Transporte, Sebastián Anzulovich. Como invitados especiales participaron el jefe de Policía, Darío Neira y el jefe del Ejército, coronel Rodolfo Sammartino.

Tras prender las antorchas, la caminata partió por avenida Illia hacia la Catedral de San Luis para luego tomar rumbo hacia el Poder Judicial.

Antes de la carroza caminaron los chicos de “Cauvanos” y también los niños de 6to año de la escuela Normal Mixta desfilaron con una bandera gigante. Detrás, con antorchas y carteles que indicaban el año de su promoción, caminaron cientos de ex alumnos.

La carroza llevó cinco pilares fundamentales como una alegoría de las columnas en las que debe apoyarse una sociedad justa: opinión, identidad, educación, trabajo y salud.

“Agradecer a las autoridades que nos acompañan, al rector de la escuela Juan Pascual Pringles, Héctor Páez. Gracias a los estudiantes y docentes, que tanto han trabajado para esta procesión y a Gerónimo Lucero, titular de la Comisión Organizadora. Fue una semilla tan pequeña que sobraban manos adolescentes para cuidarla. Pero no cambia en los corazones de los que amparaban su vida potencial, su germen de futuro. Tenía el tamaño justo de la ilusión, pero en su entraña se aquietaba, cautiva, la fuerza expansiva de la esperanza. Apenas perceptible con el color y olor de la tierra provinciana había sido creada para, muriendo, diera vida en abundancia. Así nació esta Procesión Cívica hace, según nuestra presunción, más de cien años. Así ha podido permanecer entre nosotros tan joven, como la juventud de la que se nutre año tras año, tan incontaminada como la verdad que la inspira. Tan nuestra como que ayer, hoy y mañana, estamos seguros, el pueblo puntano la va a sostener. Le seguirá prestando la consecuencia inalterable de su compañía. Esto lo escribió Hugo Arnaldo Fourcade en 1978. Este fragmente de un normalista de ley, de un prócer de la escuela Normal describe aspectos históricos de un sentir de una marcha que engalana a San Luis y que despierta orgullo”, afirmó Moriñigo en su discurso.

“La Procesión Cívica es una expresión de los chicos de la ‘Normal Mixta’, que produjeron un suceso independiente que se reproduce a través del tiempo. Es una juventud que se hace escuchar. Es un rito cívico donde los jóvenes pueden decir su sentir a las fuerzas vivas de San Luis”, agregó.

En la explanada del Palacio de Justicia, los chicos en procesión fueron recibidos por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Levingston, y sus pares Andrea Carolina Monte Riso, Jorge Omar Fernández, Cecilia Chada y el procurador general de la provincia, Luis Marcos Martínez.

Luego, en representación del gobernador de San Luis, Zanglá se mostró feliz de participar en el encuentro que años atrás la tuvo como alumna. “Estoy sumamente contenta, soy ex normalista, de Promoción ’96. Y que en época de pandemia se genere esto es muy importante. En los dos años que llevamos de pandemia esta tradición no se perdió, es algo que forma parte de San Luis”, afirmó.

“Ante todo agradecerles por esta invitación a esta 105 edición de la Procesión Cívica. Soy ex normalista, soy de la promoción ’96, es decir que me tocó organizar la edición número 80. Un orgullo. Mis hermanos y padres son ex normalistas. De manera que presenciar este acto desde el lugar que me toca me llena de orgullo. El lema que ustedes eligieron tiene dos palabras fundamentales: futuro e igualdad. La igualdad de derechos forja la democracia. Yo que hago Salud pregono por la igualdad y la accesibilidad a la salud, de manera que la igualdad es sumamente importante en todos sus aspectos. Futuro es lo que son ustedes. Ustedes son el futuro de San Luis y de la Argentina. Disfruten este momento, este que empiezan a construir, disfrútenlo junto a sus docentes, junto a sus padres y junto a sus pares. San Luis es Procesión Cívica y Procesión Cívica es San Luis”, destacó.

Por su parte, Anastasi recordó su época como alumno de la Mixta. “Estoy muy contento, emocionado porque fui alumno de esta escuela, participé de muchas procesiones, en esta escuela crecí, me eduqué y tengo hermosos recuerdos. Hoy tengo la suerte por segunda vez por el cargo que ocupo de venir en representación del Gobierno para disfrutar junto a los chicos en una tradición que en época de pandemia no se detuvo”, afirmó el ministro de Seguridad.

Nota, fotos y videos: ANSL.