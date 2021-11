PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El ministro de Hacienda Pública, Eloy Horcajo, informó que en el sitio oficial https://www.sanluis.gov.ar/reactivacioneconomica/ se ha previsto una pestaña llamada “Asistencia al Desempleado”, donde los postulantes podrán saber si están en condiciones de acceder al beneficio. Este miércoles se inicia el pago del subsidio en las sedes del Banco Supervielle. En las oficinas de San Luis y Villa Mercedes será de 14:00 a 17:00, mientras que en el Interior provincial será en el horario habitual de atención de las entidades bancarias.

A partir de este miércoles 24 de noviembre comienza el pago a los beneficiarios de la Asistencia al Desempleado, operativo que se desarrollará hasta el 22 de diciembre con un cronograma dispuesto por terminación del DNI y letra inicial del apellido. Se abonarán dos cuotas juntas del beneficio.

El titular de la cartera de Hacienda Pública informó que dispusieron de una página web para consultas: en www.sanluis.gov.ar/reactivacioneconomica/, se encuentra la pestaña “Asistencia al Desempleado”, donde los postulantes podrán saber si están en condiciones de acceder al beneficio y cuándo será la fecha de cobro del subsidio. Podrán ingresar con su número de Documento Nacional de Identidad. “Mediante está herramienta se van despejar las dudas que tengan los beneficiarios”, manifestó.

En el caso que al consultar el sistema, le responda “Observado”, significa que el beneficio no se pudo materializar porque no cumplió alguno de los requisitos o no terminó de adjuntar la totalidad de la documentación. En este último ejemplo, el interesado puede generar un “Incidente” y el Gobierno provincial se pondrá en contacto con el beneficiario

.

Cronograma de Pago de la Asistencia al Desempleado

En la ciudad de San Luis y Gran San Luis, excepto La Punta que tiene sucursal bancaria, será en la sucursal de Rivadavia y Pringles de lunes a viernes de 14:00 a 17:00, mismo horario que en la sucursal de avenida Mitre de Villa Mercedes. En el interior provincial, incluido La Punta, será en la sucursal de cada localidad de lunes a viernes de 8:00 a 13:00. Los beneficiarios deberán concurrir con DNI.

En la ciudad de San Luis y Villa Mercedes, afuera de las sedes bancarias, se dispondrán puestos donde agentes del Gobierno puntano despejarán dudas sobre subsidio. En ese mismo lugar, los beneficiarios deberán completar una declaración jurada para dar cumplimiento al trámite administrativo. En el interior provincial, los formularios deberán ser completados en las ventanillas de las sucursales del Banco Supervielle.

Nota, fotos y video: ANSL.