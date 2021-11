CULTURA

Este viernes 12 de noviembre, Hernán Piquín regresa a San Luis. En esta oportunidad presentará “El show debe continuar” en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco. Las entradas se pueden adquirir a través de venta online en el sitio Passline.

El imponente show, engalanado por el bailarín Hernán Piquín, repasa a través de la danza los temas musicales de la reconocida banda Queen como: Under Presure, Love of my life, Bohemian rapsody, entre otros.

El espectáculo muestra un recorrido por la vida de Freddie Mercury, su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía, la aceptación, etc. Todas las etapas de la vida del astro musical se verán plasmadas en este espectáculo, con una impactante puesta en escena desarrollada a través de 22 temas musicales de la icónica banda y sus interpretaciones como solista.

La dirección coreográfica de “El show debe continuar” está a cargo de Laura Cattalini (La Catta); los arreglos musicales del maestro director Gerardo Gardelín, y 10 bailarines de excelencia que han logrado revivir la apasionante vida artística de Freddy Mercury.

Piquín en Villa Mercedes

El sábado 13 de noviembre a las 21:00, Hernán Piquín presentará “El show debe continuar” en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes.

