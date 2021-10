CULTURA

Este viernes 29 de octubre, a las 19:00, se presentará el último trabajo de Cristina Miranda, Estefanía Pérez Tocol, Daniel Polizzi, Stepháne Rutman e Ivana Álvarez Riccardo. Al finalizar se realizará una charla sobre su realización. La entrada será con cupo limitado y con reserva previa.

Desde la Casa del Poeta, informaron que este viernes 29 de octubre, a las 19:00, se estrenará el último cortometraje del Ciclo “Hecho en Merlo” titulado “Sacha”, de Cristina Miranda, Estefanía Pérez Tocol, Daniel Polizzi, Stepháne Rutman e Ivana Álvarez Riccardo.

En palabras de sus realizadores, “Sacha” es el viaje de lo que nos falta, de lo que no llegamos a ser. Es el anhelo por la completitud, y el mientras tanto, la belleza. El monte vivo; la ternura de lo no domesticado. Sacha no es de este mundo y sin embargo está acá. La magia que materializa lo que no se podía; la tierra, el agua y la sangre. Somos sacha barro. Las cabras poderosas en peligro. Lo sagrado vulnerable y vulnerado. Sacha es el teatro, lo sutil. El beso con luna plena. Una historia de amor, como dice Colombres, “una poética de lo sagrado”.

Los interesados en asistir y participar deberán realizar una reserva previa, ingresando en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1Sjj8Vvzfu7samQuKLJ1gwmWB8JAO93_eQkdUcitvw-U

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.