CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Este jueves en el Hotel Potrero de los Funes se llevó a cabo un nuevo encuentro. “En el eje de todo está el diálogo”, reflexionó Jorge Moyano de la Cámara de Comercio. Melina Maluf Martínez, vicerrectora de la UCC San Luis, adelantó que harán un estudio del impacto de la pandemia en la población. “Felicitamos y apoyamos todas las medidas que se están tomando dentro del Consejo, pero los trabajadores y los desempleados somos los perjudicados con esa cautelar”, aseveró Nora Bort del Sindicato de Viajantes de San Luis.

Jorge Moyano, representa a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la ciudad de San Luis, indicó que en la línea de lo denominado por el Consejo Económico y Social como “la reconstrucción de San Luis en el eje de todo el diálogo y las charlas que tuvimos este jueves, el hecho de involucrar al sistema financiero en general y en particular al Banco Nación con una propuesta gigantesca, evidentemente marca un antes y un después de la presencia de una entidad financiera en la provincia, esta enorme cantidad de recursos que serán volcados a la construcción, ampliación, refacción, remodelación, a la industria, a la producción, lógicamente tiene que dejar un resultado positivo”.

Moyano destacó que venían participando como Cámara de Comercio en el Consejo Consultivo del Banco Nación “y era un anhelo de nuestra entidad estar permanentemente bregando para que el Banco Nación cumpla la función que debe a nivel país, por otro lado también estamos instando permanentemente para que todo el sistema financiero y todas las otras instituciones bancarias puedan tener participación en este nuevo escenario que se viene. Por lo tanto, como comerciantes no podemos dejar de ver el resultado positivo de todo esto a largo plazo”.

Nora Bort del Sindicato de Viajantes de San Luis remarcó que en estos primeros 15 días “se han tomado muchas medidas, hemos progresado en varias cosas, pero lamentablemente, como sindicalista que soy, nos hemos visto perjudicados con la cautelar que metió la oposición, mejor dicho el señor Claudio Poggi, porque no todos hicieron causa común con él. Los trabajadores nuestros han sido los más perjudicados”.

“Decidimos con todos los gremios que estamos en la CGT Regional San Luis presentaremos un recurso de amparo para ver si se puede levantar esta cautela y si no veremos qué medidas tomaremos más adelante. Son más de 17 mil trabajadores que cobran menos del salario mínimo, vital y móvil, te das cuenta que la necesidad es urgente, 15 días a lo mejor para otras personas quizás no es tanto, pero para alguien que no le alcanza la plata a fin de mes es mucho tiempo, entonces felicitamos y apoyamos todas las medidas que se están tomando dentro del Consejo, pero los trabajadores y los desempleados somos los perjudicados con esa cautelar”.

Melina Maluf Martínez, vicerrectora de la Universidad Católica de Cuyo San Luis y presidenta de la Red Universidades e Institutos Puntanos, relató que en la mesa de educación hicieron un repaso de los avances desde la reunión anterior.

“Entre las acciones, para este viernes ya se convocó al plenario de la Red de Universidades que se reunirá en la sede de la UCCuyo, entonces en el orden del día ya tenemos varios planteamientos, puntualmente lo pedido por el Gobierno provincial es trabajar sobre un estudio del impacto de la pandemia en la población”, cerró Maluf Martínez.

Nota, fotos y videos: ANSL.