CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

El gobernador Alberto Rodríguez Saá, firmó un decreto de adhesión al reclamo de La Pampa. “El río Desaguadero que tantas provincias argentinas atraviesa, debe tener su Comité de Cuenca”, afirmó el mandatario puntano.

Durante un acto llevado a cabo en tierras pampeanas en el marco del Tratado El Caldén, el jefe de Estado de San Luis recordó que el ex gobernador Carlos Verna mencionó siempre la problemática de la cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó y “tiempo después pude hablar con Sergio Ziliotto -actual gobernador de La Pampa- sobre el tema, me lo explicó y comprendí que se trataba de una elevación institucional, calidad institucional. En el siglo XXI estamos atrasados de no pensar cómo piensa La Pampa”.

“Hace algunas semanas me llega la demanda que La Pampa le hace a la Nación Argentina y a la provincias de la cuenca. Por mi profesión de abogado la leí y me encontré con una cantidad de documentos, mapas, historia del río, noticias, en fin, la historia de la cuenca y la historia de la lucha de La Pampa en busca de esa calidad institucional que implica un manejo compartido y racional de la cuenca”, relató.

“La demanda busca calidad institucional, que implica que el río Desaguadero, que compartimos con Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa, tenga un Comité de Administración de la Cuenca, que ese sería el ámbito de diálogo, coordinación y cuidado del ambiente”, enfatizó el gobernador de San Luis.

“Hoy La Pampa está llevando a la Argentina a una calidad de las instituciones que es lo que demanda las Naciones Unidades en su agenda 2030. El rio Desaguadero que tantas provincias argentinas atraviesa, debe tener su Comité de Cuenca”, expresó.

Decreto 6226 de adhesión al reclamo de La Pampa

Nota: ANSL.

Fuente, fotos y video: APN de La Pampa.