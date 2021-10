MÁS EDUCACIÓN, PROGRESO E IGUALDAD

El ministro de Educación, Andrés Dermechkoff, participó del inicio de obra que tuvo lugar este viernes. El monto es de $316.573.832,64 y el plazo de ejecución de 330 días corridos. “Muy contento porque esto también forma parte de la reactivación provincial, genera puestos de trabajo en La Punta y desarrollo de diferentes proyectos alrededor de este edificio, es una gran inversión pensando a futuro y en una educación de calidad para todos los sanluiseños”, indicó.

“Es un día muy importante, una obra más que da inicio en nuestra provincia, en esta oportunidad nos toca en La Punta, que sabemos que tiene un crecimiento enorme, una matrícula muy grande en cada una de las escuelas que están funcionando, así que damos inicio a un establecimiento de más de $300 millones, que tendrá más de 3.170 metros cuadrados, será un edificio muy moderno con un entorno natural increíble, estamos cumpliendo la palabra del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, que el 1° de abril nos encomendó esta tarea, es el puntapié inicial de varias más”, reflexionó el ministro de Educación.

Como consecuencia de la experiencia pandemia, se tuvo en cuenta para este proyecto premisas de diseño para sus espacios como conexión directa con el exterior, ventilación cruzada para impedir la circulación de virus, iluminación creando ambientes saludables, posibilidad de permanencia en los espacios exteriores, posibilidad de espacios flexibles para acondicionar su uso y función de acuerdo al requerimiento de la actividad del momento. Además, se contribuye al medio ambiente con el uso de energías renovables.

“Se trata de ir pensando en nuevos diseños, que van copiando el entorno natural que tenemos en La Punta, con bosque nativo, sierra, espacios verdes, cuidamos el medio ambiente; los chicos podrán estudiar en una escuela con un paisaje muy agradable”, detalló Dermechkoff.

“Es una obra implantada en un contexto natural, donde tiene constante contacto con la naturaleza y las aulas tienen la posibilidad de salida directa al patio con clases al aire libre”, consideró Cristian Rasmussen, jefe del Programa Grandes Obras de Arquitectura y agregó que usualmente se suele hacer limpieza de terrenos para ejecutar estos edificios, “en esta ocasión y como se viene haciendo hace tiempo, con el objetivo de cuidar la flora autóctona y el medio ambiente, se efectúa un estudio pormenorizado de cómo es la situación real e inmediata del predio, y se diseña teniendo en cuenta la ubicación de los árboles, respetando a la naturaleza y protegiendo el crecimiento de un árbol que puede tener de vida 30 o más años todavía, y que sea parte protagonista de estos patios”.

Vale destacar un diseño en particular donde se manifiesta considerablemente el concepto de “destrabar barreras”, debido a que las personas con discapacidad suelen enfrentar múltiples impedimentos y puertas cerradas; este se trata de un espacio tan frecuente y replicativo en todos los edificios públicos, como lo son los sanitarios, partiendo como base desde la inclusión, es por ello que se proyectaron en dos grupos.

Ambos con dimensiones y comodidades aptos para todo tipo de usuarios, omitiendo, de esta manera, la diferenciación de sanitarios habituales (en donde se ejecutan diferentes núcleos discriminando baños “corrientes” y baños adaptados). El objetivo fundamental es, con esta iniciativa, que no haya diferencias entre los usuarios.

Los trabajos a ejecutar comprenden los sectores, descriptos a continuación:

Playón Polideportivo: 1.125 m2 (25m x 45m)

El ingreso principal al establecimiento se dará a través de un pórtico de ingreso semicubierto, que posee la función de jerarquizar la entrada principal a la escuela y seguridad. Además, el proyecto cuenta con una garita en un lateral con una puerta de ingreso y una ventana, que servirá para el control de ingresos y egresos de personas. La escuela tiene un hall principal que contiene a alumnos y público, y asimismo cumple con distribuir a las diferentes áreas de la escuela.

Espacios iluminados y ventilados: las aulas, los espacios comunes están provistos de grandes ventanales para iluminación natural y ventilación correspondiente. Además, presentan la posibilidad de acceder a través de puertas ventanas a espacios exteriores para dar clases.

Módulos flexibles: también vale acentuar que las aulas tendrán módulos flexibles de no menos de 7m x 7m, con la posibilidad de adaptar por medio de paneles móviles a mayores o menores espacios de acuerdo a requerimientos. Estas tendrán ventanas no solo al exterior, sino que comunicarán los espacios visualmente en el interior del edificio, hacia los pasillos, etc. las aulas contarán con espacios para distintos talleres, biblioteca, laboratorio y núcleos sanitarios.

Espacio SUM con escenario desmontable: se ha proyectado con una volumetría con fuerte identidad, tanto por su altura como por el tratamiento de sus fachadas. Su superficie total deberá ser aproximadamente 640 m2 libres, deberá cumplir las dimensiones para contener una cancha de básquet reglamentaria.

Estará proyectado con grandes aventanamientos generando, a través de él, una comunicación directa con el exterior, con mucha iluminación natural. Tendrá equipamiento correspondiente a las actividades deportivas e iluminación.

La cocina tendrá una vinculación directa con el SUM, a través de una ventana pasaplatos y una puerta vaivén de 1 m de ancho. Esto permitirá el funcionamiento totalmente independiente del SUM y sus servicios (para fiestas, actos, eventos, etc.) sin tener que ingresar a la escuela.

Patios: tendrá espacios exteriores para fines de formación, patio de juegos nivel primario, patio lúdico nivel secundario, estos tendrán un diseño innovador y didáctico, con juegos agrupados en islas, con piso sintético o de goma y garantizará la seguridad de los niños; además estarán equipados con áreas de descanso, senderos de vinculación, mesas y bancos.

Sustentabilidad: utilización de iluminación tipo LED tanto en el interior como en el exterior, termotanques solares/hibrido para agua caliente sanitaria, de alta recuperación (capacidad según calculo); generando sistemas cooperativos con los tradicionales, para el ahorro energético y el aprovechamiento de la energía solar.

Nota: ANSL.