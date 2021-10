Regresan los sábados de música y danza al Parque IV Centenario.

CULTURA

La primera edición de este año será este 16 de octubre a partir de las 17:30. Además habrá un espacio gastronómico, estará presente el Mercado de Artes, Diseño y Artesanías, y distintos programas y Ministerios del Gobierno de la provincia de San Luis.

Este martes 12 de octubre, en conferencia de prensa, la responsable de Cultura, Silvia Rapisarda, brindó detalles sobre la primera edición del año de Cultura en el IV Centenario.

El evento se desarrollará el sábado 16 de octubre a partir de las 17:30, con entrada libre y gratuita, y tendrá como protagonistas a destacados artistas del género de la música tropical de la provincia de San Luis.

“Nos llena de alegría volver a realizar estos eventos porque es un espacio para los artistas puntanos del cual las familias de San Luis también se han apropiado. Cada sábado convocará a artistas de distintos géneros musicales y los espectáculos también incluyen presentaciones dedicadas a las infancias. Por eso invitamos a toda la comunidad a vivir una hermosa tarde en el parque IV Centenario”, expresó Rapisarda, quien aclaró que en esta actividad también participa el Ministerio de Producción con la Feria de Pequeños y Medianos Productores, MADA, el Programa Deportes, el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de la ciudad de San Luis.

Precisó que más allá de la primera edición que será este sábado 16 para celebrar el día de la familia, el evento tendrá continuidad el sábado 30 de octubre, edición que se desarrollará junto a agrupaciones gauchas y la temática será netamente folclórica, mientras que otra de las fechas confirmadas es el 20 de noviembre.

Con respecto a las medidas sanitarias vinculadas a la realización de actividades abiertas a todo público, la funcionaria dijo: “Actualmente no existen restricciones vigentes, ya sea en espacios abiertos o cerrados en cuanto a la cantidad de público que pueda asistir. Sí existen medidas de recomendación como es el uso del tapaboca, la sanitización, no compartir elementos personales como por ejemplo el mate, entre otras medidas que ya conocemos”, explicó la referente de Cultura, quien aclaró que estas normas de también involucran a todos los espacios, como pueden ser los centros culturales o salas de teatro que ya no se rigen por aforos teniendo en cuenta el decreto N°5434 publicado el pasado 21 de septiembre.

Vuelven los artistas locales al Parque IV Centenario

El jefe de Subprograma Gestión Cultural, Gerardo Masman, explicó que en esta primera presentación del año 2021 subirán al escenario del parque IV Centenario: Viveka Rosa; Majo y los Unicornios; María Ascencio; La Guardia Gaucha; Ballet de Sueños del Arte; Santiago Tello; El Crack Cumbiero; mientras que el cierre estará a cargo de Luis Soloa.

Nota y fotos: Prensa Programa Cultura.