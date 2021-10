TURISMO SOCIAL

Este domingo por la mañana, niñas, niños y jóvenes de los barrios Aeroferro, José Hernández, Las Américas y Jubilados, vivieron una nueva jornada de “Quiero a mi San Luis”.

En el barrio Aeroferro al emprender el viaje, la jefa de Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Turístico, Marina Mendoza, despidió a los pequeños viajeros deseándoles una buena experiencia y recordándoles la importancia de conocer San Luis y cuidar nuestro potencial turístico.

Las niñas y niños, junto a padres acompañados por un guía profesional, recorrieron el pueblo y la antigua mina de oro. Dylan uno de los pequeños integrantes del grupo destacó: “Fue muy lindo el paseo en la mina, muy sorprendente, pensé que podía haber una bruja pero no. El viaje me mareó un poco, pero estuvo bueno, me gustaría que mis amigos también puedan conocer la mina”.

Santino, afirmó: “Vine a conocer la mina, estuvo muy lindo, a los demás chicos también les gustó”.

Por su parte, Camila, visitó la mina con su hermana: “El paseo fue muy lindo, lo que más me gustó es… todo, nunca me voy a olvidar”.

Nicolás Vega, con Jazmín su hija menor en brazos comentó: “No conocía La Carolina, fue muy lindo el paseo los chicos se han portado bien y se divirtieron mucho”. Macarena enfatizó: “fue un paseo muy apasionante, los chicos muy contentos y emocionados, la mayoría no conocían, una experiencia increíble”.

Nota y fotos: Prensa Turismo.