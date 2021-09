LECTORES 4.0

Este jueves el ciclo radial de la Universidad de La Punta revivirá los mejores momentos de una década en el aire.

Durante 10 años por ¿Me Leés? pasaron conductores y personajes que hicieron historia y dejaron huella en oyentes de todas las edades. Este jueves en honor a sus seguidores y a los que formaron parte alguna vez del proyecto, el equipo de Lectores 4.0 realizará una emisión en la que recordarán anécdotas y episodios especiales. Se puede escuchar por http://www.lectores.ulp.edu.ar/ a partir de las 10:30.

A diferencia de otras celebraciones donde los conductores invitaron a escritores, ajedrecistas y dibujantes, entre otros, el objetivo de este programa buscará mostrar hasta dónde llegaron, pero rememorando el punto de salida. Así lo explicó el guionista Lisandro Irazoqui, miembro de Lectores 4.0.

“En 10 años no hubo nada que frenara la nave de ¿Me leés?, en pandemia fue un desafío hacerlo, pero nos adaptamos y seguimos”, contó Irazoqui. Al hablar de la nave se refirió al formato del programa en el que un grupo de tripulantes viaja a determinados momentos de la historia de la humanidad para explicarlos. “La idea es informar, dar a conocer y enseñar de una forma no tradicional. No vamos a hablar de la llegada de Colón a América, vamos a ir a la llegada de Colón a América. No vamos a decir cuándo el hombre pisó la luna, vamos a ir a la luna junto con Neil Armstrong”.

Parte de esa creatividad es la que eligen niños, docentes y padres, un público fiel que se fue renovando. “La clave siempre fue que aprendieran disfrutando y usando la imaginación. Cumplimos 10 años, vamos por los 500 programas, creo que lo logramos”, cerró Irazoqui.

Integrantes del equipo: Mariela Hoc (conductora); Victoria Berg (conductora); Gastón Machado – el profesor (conductor); Hernán Tarasconi (sonidista); Harold Acosta (sonidista) y Lisandro Irazoqui (guionista).

Premios:

Carolina Tobar García 2014 a “Mejor programa infantil provincial” (San Luis).

Martin Fierro Federal 2015 a “Mejor programa infantil nacional” (Buenos Aires).

Carolina Tobar García 2015 a “Mejor programa infantil provincial” (San Luis).

Carolina Tobar García 2015 a “Mejor programa de producción general” (San Luis).

Carolina Tobar García 2015 de oro al “Mejor programa de radio provincial” (San Luis).

Destacados 2016 El Diario de la República (San Luis).

Carolina Tobar García 2016 a “Mejor programa infantil provincial” (San Luis).

Carolina Tobar García 2017 a “Mejor programa infantil provincial” (San Luis).

Premio Pregonero 2018 a “Mejor labor en promoción de la lectura”, entregado por la Feria Internacional del Libro (Buenos Aires).

Premio Trend Tropic Nacional de oro, en 2018 (Buenos Aires).

Premio Raíces. Embajada de La Paz 2018 a “Mejor programa infantil federal”. (Buenos Aires).

Carolina Tobar García 2019 a “Mejor programa de radio infantil” (San Luis).

Carolina tobar García 2020 a “Mejor programa de radio infantil” (San Luis).

Carolina tobar García 2020 a “Mejor programa de ficción y radio teatro” (San Luis).

Premio ballenas 2020 a “Mejor programa de radio infantil” (Chubut).

Premio Faro de Oro 2020 a “Mejor programa infantil” (Mar del Plata).

Premio binacional Río de los Pájaros a “Mejor programa infantil” (Entre Ríos).

Nota y foto: Prensa ULP.