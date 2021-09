CULTURA

Este jueves 23 de septiembre, a las 18:00, se presentará el trabajo del grupo Bondi Cultural. Al finalizar, se realizará una charla sobre su realización. La entrada será con cupo limitado y con reserva previa.

Desde la Casa del Poeta informaron que este jueves 23 de septiembre, en el ciclo de teatro “Hecho en Merlo”, se proyectará el audiovisual que realizó el grupo Bondi Cultural. Al finalizar, los artistas brindarán una charla para brindar detalles el trabajo realizado.

Más sobre “Truco”

En el audiovisual “Truco” se profundiza en desarrollar al artista dentro de la sociedad utilizando diferentes locaciones de Merlo donde el arte no sucede, no se frecuenta, no se halla, donde no existe diversidad cultural. Utilizando locaciones de nuestra villa, en las cuales suceden diferentes performances artísticas de la mano de cada uno de los doce integrantes del colectivo. En cada locación se cuentan pequeñas historias de los artistas a través del recorrido de la cámara como intérprete.

La elección de estos escenarios tiene el propósito de contrastar la protesta artística social, con espacios donde el arte no se frecuenta o donde pierde importancia e interés.

Auditorio Casa del Poeta

Los interesados en asistir y participar deberán realizar una reserva previa, ingresando en el siguiente link https://docs.google.com/forms/d/1ZOmwLyf5bsywJuIZhWTjNbRhrKZFhmJciIC8h3dRB8Y ya que los cupos son limitados.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.