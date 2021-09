DESARROLLO PRODUCTIVO

Más de 20 productores se hicieron presentes en el Establecimiento “Don Hugo” de Villa Mercedes, para presenciar las disertaciones sobre cuidados del cultivo, brindada por los profesionales del INTA San Luis y del Grupo Halcón, Jorge Garay y Daniel Igarzábal. Se transmitirá en la última Jornada Alfalfera, el próximo miércoles 22 de septiembre, a las 18:00.

“La jornada de capacitación estuvo apuntada a productores y empresas con las que estamos vinculadas, trabajando en conjunto. En esta ocasión se brindó una capacitación de plagas y malezas que es lo que se viene de cara a la campaña 2021/ 22 en el cultivo de alfalfa”, afirmó Federico Constanzo, jefe del Subprograma Producción Primaria Alfalfa, que está a cargo del Establecimiento “Don Hugo”, donde se llevó a cabo el evento, que contó con la participación de más de 20 productores.

El encuentro comenzó con la charla del referente de plagas, Daniel Igarzábal, del Grupo Halcón. “Realmente es un gusto que me hayan invitado a San Luis. Me convocaron por algo en donde trabajé toda la vida, que es el manejo de plagas. Explicamos desde la base porque muchas veces que hablamos de este tema no se tiene la noción de lo que es una plaga”, afirmó el profesional al finalizar la exposición.

Y agregó: “Me parece excelente esta capacitación porque la estrategia, en vez de hacer una guerra con los bichos, es competir; me entreno para competir y las capacitaciones son un entrenamiento. Cuando hay un problema de plagas, lo primero que se le ocurre a un técnico y a un productor es ver qué producto le pongo y cuánto. Plantear el problema así es una guerra; tengo un enemigo y lo tengo que combatir. Estos planteos fracasan, los bichos tienen más experiencia, millones de años. Vamos a perder”.

La segunda disertación estuvo a cargo de Jorge Garay, del equipo del INTA San Luis. “Nos tocó dar la parte de malezas, acompañamos a los colegas de la provincia en estos ensayos de distintas variedades de alfalfa, y hablamos del manejo integrado de malezas. Se les mostró a través de las principales especies que abundan en la zona para que sepan reconocerlas”, afirmaron desde el INTA.

Y destacaron: “Como técnicos, las jornadas nos parecen bárbaras. Esto es lo que se debe hacer, jornadas a campo donde el productor pueda ver la tecnología y donde podamos intercambiar consultas y dudas. Es una idea muy buena”.

Además, estuvieron presentes diversas empresas que participan de un ensayo de fertilizantes foliares, que expusieron sobre los trabajos que llevan adelante en el Establecimiento.

Por último Facundo Diaz, jefe de Subprograma Producción Agrícola, mencionó: “Estas capacitaciones son parte de los trabajos que desarrollamos desde el Gobierno de San Luis para impulsar el cultivo de alfalfa como principal especie forrajera de los sistemas productivos agropecuarios. Apuntamos a aumentar la superficie de cultivo y tener alfalfa de calidad, para tratar de llegar al mercado exterior; además es parte de los trabajos para la remediación de la problemática que tiene la Cuenca del Morro”.

“Aquellas personas que no pudieron asistir de manera presencial podrán ver la capacitación en la última ‘Jornada Alfalfera’ que se transmitirá el 22 de septiembre, a las 18:00, por Facebook y YouTube del Ministerio de Producción”, cerró Diaz.

Nota, fotos y video: Ministerio de Producción.