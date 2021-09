EL TRAPICHE SERÁ EPICENTRO DE LA CELEBRACIÓN

Alumnos del último y penúltimo año de escuelas y colegios secundarios capitalinas dejaron entrever su felicidad al confirmarse la realización de los festejos en la localidad turística. Entre ellos sellaron el compromiso de cuidarse y respetar las medidas sanitarias para evitar contagios de Coronavirus.

Tras la reunión que mantuvieron con el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, y la titular del Comité de Crisis, María José Zanglá, decenas de jóvenes que participaron del encuentro tomaron con mucha alegría la confirmación del festejo, que tendrá a El Trapiche como epicentro.

“Primero, queremos agradecer que nos hayan dado este espacio para poder expresarnos. Estamos muy agradecidos de la respuesta positiva que tuvimos a nuestras dudas. Y lo que más queremos es cuidarnos entre todos”, expresó Catalina, una de las jóvenes participantes.

“Gracias por darnos este espacio para comunicarnos, por acompañarnos. Queremos que todos asuman la responsabilidad de cuidarse, mantener la distancia física y utilizar el tapabocas”, remarcó Paz.

“Estamos muy emocionados. No esperábamos esta respuesta tan positiva. Vinimos con muchas dudas, y obtuvimos buenas respuestas. En muchos lugares nos dijeron que no se podría hacer la Fiesta del Estudiante en El Trapiche, que habría muchas restricciones, pero finalmente no fue así. En la reunión llegamos a un acuerdo con la jefa de Gabinete y podremos realizar el festejo”, destacó Paula Ercolano, alumna de la Escuela Normal Mixta.

“Apenas llegamos nos dieron respuestas positivas sobre nuestras dudas, porque circularon audios y fotos que indicaban que no habría festejo en El Trapiche. Eso nos generaba angustia, esperábamos esto hace un montón, pero apenas llegamos tuvimos una respuesta muy positiva por parte del gobernador, de la jefa de Gabinete y de María José (Zanglá). Estamos muy conformes porque nos ayudaron y tendremos un festejo sin tantas restricciones. Estamos muy felices”, comentó Rosario Miranda, alumna de la Escuela N° 7 “General Manuel Belgrano”.

“El mensaje para todos los chicos es cuidarse; que compartamos con nuestro círculo de amigos y si tenemos algún síntoma asistir al Hospital de El Trapiche, allí nos van a ayudar”, cerró Rosario.

Nota, fotos y video: ANSL.