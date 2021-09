MÁS TRABAJOS GENUINOS Y CRECIMIENTO

El jefe del Programa Innovación Tecnológica de la Producción, Nasim Inayati destacó además el fuerte impulso que se generará en la economía mediante el Programa de Reactivación Productiva Provincial.

Tras la aprobación legislativa del mes pasado, el Gobierno provincial otorgará 5.000 créditos blandos de hasta un millón de pesos para proyectos innovadores o que estén en marcha.

“Esta herramienta del crédito ayuda y apuntala a quienes tengan ideas, emprendimientos o que estén en este proceso. Está destinada al sector productivo es decir, manufactura, elaboración o valor agregado sobre el producto”, explicó este martes Inayati.

“La posibilidad de acceder a los créditos es a través de la adquisición de bienes de capital nuevos o mejoras de las condiciones edilicias, entre otros aspectos. Los proyectos innovadores pueden ser etapas optimizadas. Por ejemplo, no es lo mismo una panadería en una localidad o paraje en donde no existe una panadería (por lo que es innovador para el lugar), y no así en una ciudad más grande”, comparó.

También, el funcionario indicó que los proyectos innovadores tendrán un límite de $500.000; mientras que los que ya tengan algún funcionamiento de hasta $1.000.000.

“En ambos casos se otorgará un periodo de gracia de 12 meses y luego serán 24 meses consecutivos para la devolución del crédito, con una tasa de interés del 20% anual. En el caso de los créditos innovadores se hace un pagaré a sola firma, y para los otros casos es una prenda sobre el bien que se adquiera o un garante fiador”, detalló.

Asimismo, el ministerio de Producción ya se reunió con los sectores hortícola, frutícola y pequeños productores para informarles sobre el armado de las propuestas.

