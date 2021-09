SÁBADO Y DOMINGO

Este fin de semana, Policía del Agua realizó un patrullaje por los espejos de agua de la provincia. Inspeccionaron que las embarcaciones que se encontraban en los diques contaran con toda la documentación y elementos de seguridad requeridos.

Con el objetivo de mantener la seguridad de los usuarios de embarcaciones que frecuentan los diques de San Luis, San Luis Agua, a través de Policía del Agua, realiza constantes operativos de control, fiscalizando que todas las embarcaciones cuenten con la documentación y los elementos de seguridad necesarios.

Patricio Calderón, gerente de Seguridad de la sociedad estatal, comentó: “Constantemente realizamos estos patrullajes para controlar que los usuarios cuenten con los papeles además de los elementos de seguridad exigidos. Para nosotros es muy importante que todas las embarcaciones cuenten con los requisitos, ya que de esta manera podemos garantizar la seguridad en los diques de San Luis”, dijo.

Y agregó: “Cabe destacar que toda botadura al agua debe ser realizada a través de un puerto seguro, que son aquellos que cuentan con las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto al bajar como al subir la embarcación. Estos puertos se encuentran en los clubes náuticos, que también son los encargados de exigir la documentación necesaria de las embarcaciones”.

“A aquellas embarcaciones que no cumplan con los requisitos, no estén matriculadas, no tengan su permiso de navegación o no hayan bajado por un puerto seguro se les labrará un acta de infracción y serán multadas. Para consultar las actividades habilitadas en cada espejo de agua, los requisitos y costos de matriculación y renovación pueden acceder a www.slagua.sanluis.gov.ar. Aquellos que quieran realizar alguno de estos trámites deberán solicitar turno de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00, al 2664035611”, cerró Calderón.

Nota y fotos: Prensa San Luis Agua.