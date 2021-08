UN GRAN SITIO INTEGRADOR

Marcó el límite de la ciudad en una época, fue línea divisoria y hasta el escenario de la creación del Plan de Inclusión Social, ahora con una inversión superior a los $ 200 millones el lugar será un concurrido pulmón para todos los puntanos.

Los espacios verdes son pulmones muy importantes para las ciudades en crecimiento y San Luis no es la excepción. La Costanera del Río San Luis tiene su historia porque pasó de ser un espacio que hacía de límite de la ciudad hace unos años, después fue una línea divisoria con la zona sur que era industrial, pero se estaba urbanizando para, finalmente, funcionar como espacio integrador de dos partes de la ciudad que crece para todos los puntos cardinales.

Sin embargo, el Parque también fue escenario de un momento muy histórico de la Provincia. Allá en 2003, cuando el gobernador Alberto Rodríguez Saá asumía en medio de una profunda crisis nacional, y atento a las necesidades de los puntanos, se dirigió al pueblo desde la Casa de Gobierno, en ese momento ubicada frente a la Plaza Independencia, y desde allí y acompañado por cientos de personas inició una marcha hacia la costanera del río San Luis que estaba en muy mal estado. Ese día y a partir de ese hecho el gobernador creó allí mismo el Plan de Inclusión Social que daría contención a miles de ciudadanos a lo largo de los años. El Parque Costanera Río San Luis fue así el escenario de fundación del Plan y el primer lugar de trabajo.

Hoy, ese espacio que tanto dice de la historia de la ciudad y la provincia, está siendo refaccionado para ser disfrutado por muchos más puntanos.

Las obras, que se realizan dentro del “Plan Argentina hace 22”, impulsado por el Estado Nacional incluyen la revalorización de 46 hectáreas de Parque, desde Ruta 3, siguiendo el curso del río, hasta el acceso a Terrazas del Portezuelo.

Entre las tareas previstas se destaca la construcción de una rambla de 3 kilómetros de largo sobre la avenida Cuarto Centenario disponible para hacer deporte: correr, caminar, andar en bicicleta o patines y que, además, generará la posibilidad de transitar diversos circuitos. “Se hará una intervención de los puentes vehiculares que también contarán con nueva iluminación y, junto con las ochavas, van a dar unidad a los sistemas peatonales, es decir, una persona que camine el parque por el borde podrá conectar con los puentes y la rambla central para tener un recorrido integral”, explicó el jefe del Subprograma Arquitectura Sustentable del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, Juan Pablo Laugero.

Se sumará además un paseo central sobre el río San Luis para que los visitantes puedan realizar un circuito longitudinal completo por el interior del parque y equipamiento deportivo con todas las áreas iluminadas. Habrá también oficinas de informes, seguridad y sanitarios.

Las tareas ya comenzaron. El jefe del Programa de Obras de Arquitectura, Lucas Caymes, detalló los primeros pasos: “Empezamos por la limpieza del predio y nivelación para las nuevas veredas. Lo que se busca en esta etapa es dejar en condiciones el parque para realizar las modificaciones previstas. Luego se trabajará en los solados, con el movimiento de suelo y compactación para la rambla, el paseo central y el sistema peatonal que integrará todo el predio. También se realizarán las tareas para el nuevo sistema de iluminación, que tendrá cableado subterráneo y se retirarán las piedras lajas de los caminos para posteriormente construir los nuevos”.

Si bien el aporte de Nación es de $ 149.999.754,83, la obra se llevará adelante con una inversión total de $ 208.853.565 y un año de plazo de ejecución. La diferencia de $ 58. 853.811 será financiada por el Gobierno provincial.

La experiencia de los vecinos

Liliana Giménez, su esposo Gustavo y su mascota Orus, vecinos del barrio Félix Bogado, caminan diariamente por el parque. “Todos los días venimos a caminar unos 5 kilómetros. Usamos mucho el parque y saber de estas obras no hace sentir que nos tienen en cuenta. Es un espacio público muy importante y conocer que todas estas obras nos van a sumar confort para nuestra actividad y seguridad para hacerlas en cualquier momento del día, me pone muy feliz”, comentó Liliana ante la mirada atenta de su rottweiler.

“Es mi cable a tierra”, dice Eduardo Tello, de 55 años, quien utiliza el parque no sólo para hacer deporte, sino también para relajarse. “Vivo en el barrio CGT y vengo acá a relajarme, me gusta sentarme al lado del río eso me despeja y llego a casa distendido”, asegura. Respecto de los cambios que se avecinan, es positivo y dijo: “Van a estar buenísimos los cambios así se va a poder venir a hacer deporte a toda hora, sobre todo a la noche si suman más luces. Espero también que la gente sea más cuidadosa y utilice más los cestos que hay”, señaló.

Franco Cornejo tiene 22 años, es vecino del barrio El Lince y un gran usuario del parque. “Generalmente vengo a correr, aunque también venimos con mi hermano a andar en bici. Me encanta la naturaleza del parque, el entorno y el río”, contó. Y respecto de las obras opinó: “Espero que haya más luz para venir a correr o andar en bici de noche. Va a estar bueno que sumen luz, porque dará más seguridad”.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.