CULTURA

El evento se desarrolló este jueves 19 de agosto, a las 16:00, en el Salón de la Puntanidad, bajo las medidas establecidas en el protocolo sanitario vigente.

Este jueves 19 de agosto se desarrolló la última actividad, previa al acto central, el 25 de Agosto, por el Mes de San Luis. Consistió en el conversatorio que tuvo como eje la historia y el patrimonio de San Luis. Para el evento se organizó una exposición de once fotografías de José La Vía, que pertenecen al patrimonio histórico de la provincia.

El encuentro comenzó minutos después de las 16:00 y contó con la presencia de la jefa del Programa Cultura, Silvia Rapisarda, quien destacó la exposición de los disertantes y la importancia de continuar trabajando en el rescate y la preservación del patrimonio, “que es la vinculación entre el pasado y el presente”.

El evento se desarrolló con la exposición de Raúl Fourcade, presidente de la Junta de Historia de San Luis, quien adelantó resultados de la investigación que está llevando adelante sobre un pleito entre Pedro López de Novoa y el General Luis Jofré.

Sobre el evento, Fourcade expresó: “Creo que no ha habido en los últimos años una secuencia de encuentros culturales como la que estamos viviendo, y los que tenemos inclinaciones por la historia, por el recuerdo y por la memoria de nuestro pueblo estamos totalmente agradecidos porque vivir la historia es poder tener una identidad más fuerte. Y que se transmita, se difunda y que la gente lo conozca es lo que queremos transmitir. Es uno de los objetivos de la Junta de Historia, por eso, cuando contamos con ámbitos, con espacios y con políticas que hacen esto coincidimos plenamente, valoramos y apoyamos estas acciones”, afirmó.

También estuvo presente Ana Cecilia Tula, presidenta de la Asociación Pircas, quien luego de desarrollar su exposición denominada “Patrimonio, territorio, memoria e identidad”, manifestó: “Me sentí muy bien porque hice referencia al tema del patrimonio, que está muy ligado a mí, porque está dentro de mí el valorar la identidad de este territorio que amo, que es el lugar donde vivo”.

Del conversatorio también participó Cintia Martínez, licenciada en Enseñanza de la Historia, quien abordó la temática “Patrimonio urbano como parte de la historia de San Luis”, y destacó el trabajo de los fotógrafos, recordando especialmente a José La Vía y reconociendo a “Chiche” Herrera, quien falleció el 17 de agosto en Villa Mercedes, porque dejaron documentos que permiten recordar y conocer detalles del pasado.

Luego de su disertación, Martínez dijo que a través de las exposiciones desarrolladas en el conversatorio buscan “recuperar la memoria del patrimonio de la provincia. Nos interesa que el patrimonio que tiene que ver con nuestra identidad provincial no sea olvidado, porque es la memoria viva de nuestra ciudad, es la historia de nuestra ciudad. Y en mi caso particular me interesa divulgar esto, porque creo que las nuevas generaciones tienen que conocer la ciudad en donde viven. Contar la historia de esos lugares de San Luis es contar su identidad”, expresó la licenciada Martínez.

Exposición fotográfica

Los asistentes al conversatorio, antes y después del desarrollo de la actividad, pudieron recorrer la muestra de 11 fotografías de José La Vía que se expusieron durante el encuentro enmarcado en el mes aniversario de la fundación de San Luis.

Gala 2021

La Gala por el aniversario de San Luis se llevará a cabo el miércoles 25 de Agosto, a las 19:00, en el Salón de la Puntanidad. Consistirá en la proyección del mediometraje “Símbolos”, realizado íntegramente por artistas de San Luis.

Nota y foto: Prensa Cultura.