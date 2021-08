POLÍTICA HABITACIONAL

Este martes, en el último de los tres actos de entrega de escrituras que el gobernador Alberto Rodríguez Saá realizó en el Salón de la Puntanidad, se vivieron momentos de mucha emoción. Unas 20 familias recibieron las carpetas que contenían los contratos de readjudicación de sus casas, mientras que a otras 29 les entregaron las escrituras de sus inmuebles.

“Estoy muy contenta. Hace más de 22 años que tengo mi casa y hace 30 años me anoté. Era tiempo de cerrar un ciclo y estoy feliz por eso. Además, es mi barrio y de ahí no me voy a mover. En Viviendas me atendieron muy bien, tenía todas las cuotas pagas”, destacó Mariel Robledo, vecina de Juana Koslay.

“Estamos muy contentos, con la pandemia todo se atrasó un poco, pero por fin llegó el día. Fue mucho el esfuerzo, vivimos en el barrio Cerros Colorados, me dieron mi casa en 1999, fue un 17 de febrero. Es decir que tengo mi hogar hace más de 20 años, es nuestro lugar. No queremos irnos más de ahí. Y menos ahora que tenemos la escritura. Lo vamos a celebrar en familia”, remarcó Gabriela Álvarez.

“ Agradezco a Dios por este pueblo que adopté como propio. Esto que hace el Gobierno de San Luis es muy loable. Le doy gracias a Dios, es una bendición tener la escritura y esto no se da en todos lados. Hace 8 años que vivo en San Luis. Soy de La Punta, cuando llegamos nos dijeron tienen que ir para allá y nos gustó. Es muy lindo lugar”, expresó Carlos Maure.

“El costo privado es muy caro, por eso digo que no hay lugar en Argentina que haga esto. San Luis es un pueblo bendecido. Lo vamos a festejar en familia”, agregó.

