OBRA PÚBLICA

Al final del barrio Estrella del Sur, donde las calles se van terminando y el monte contornea las casas, el Gobierno provincial, construye la escuela del barrio 400 Viviendas Sur, con una inversión superior a los $180 millones. Los vecinos esperan ansiosamente la inauguración.

El Gobierno de la provincia lleva adelante las obras frente a la manzana 21 del barrio Solidaridad, y los vecinos no esconden la alegría cuando se les pregunta sobre la construcción de la nueva escuela, que será generativa y contará con nivel primario y secundario: “Estamos muy felices con la obra, todos mis hijos serán alumnos. Actualmente tengo un niño en edad escolar, Owen de 5 años, al que debo llevar todos los días a la escuela del barrio Pucará, Santa María Eufrasia, y son 10 minutos en colectivo. El problema es que muchas veces me deben acompañar también mis otros dos bebés de cuatro meses y dos años, porque no puedo dejarlos solos y Owen tampoco puede trasladarse solito”, explicó Estefanía Giménez, que vive a pocos metros de la futura escuela. El edificio tendrá una superficie de 3 mil m2. La joven mamá destacó también la expectativa que le genera la modalidad con la que contará: “Me encanta que sea generativa, conocí la escuela del Club Victoria y me gustó el modelo, quiero que mis hijos se eduquen diferente”, aseguró.

Para otra vecina del barrio, Blanca Ledesma, el movimiento de tierra y el viento que a veces no ayuda, no es nada en comparación con los beneficios que su familia obtendrá con la inauguración del nuevo colegio: “Tengo todavía un hijo en edad escolar, de 14 años, que asiste a la escuela del barrio Rawson y un nieto de 5. Él, sin dudas, será uno de los alumnos”, prometió. Y añadió: “Es una de las obras que el barrio necesitaba, porque hay muchos niños que deben trasladarse a diferentes puntos de la ciudad para ir a clases”.

Analía Mendoza, otra vecina del barrio y madre de ocho hijos, también espera ansiosa la inauguración del edificio: “A mi me va a simplificar la vida poder mandar a los dos más pequeños acá, porque mis otros niños, que tienen discapacidad, asisten a la Escuela Portal de Cuyo en dos turnos diferentes. Acá irían los de siete y ocho años, y me quedo tranquila porque es a media cuadra”.

Nota y fotos: Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.