HANDBALL

Este jueves, la jugadora del Balonmano Elche y la Selección Argentina, visitó a la jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez, para hacer entrega de una camiseta de la Selección como agradecimiento al acompañamiento continuo que tuvo en su paso por San Luis.

La jugadora puntana sufrió la rotura de ligamentos cruzados y meniscos en su rodilla izquierda, y tras la operación se recuperó en San Luis y se mostró agradecida por el trabajo realizado en conjunto con los profesionales médicos del Programa Deportes: “La verdad que tuve una recuperación espectacular, no tengo ni un punto malo que decir al respecto. Desde que me operé, enseguida me vine a San Luis y se pusieron en contacto conmigo desde Deportes. Al cuarto día, comencé con la recuperación con los kinesiólogos Marcos Gómez y Lucas Godoy, y estuve entrenando todos los días en el ‘Ave Fénix’. También trabajé con Pablo Cuello en la preparación física, empecé a hacer pileta en el Sierras Club y sumamos al psicólogo deportivo Carlos Saggio. Tuve muchas horas de rehabilitación todos los días y estoy muy contenta y agradecida con Cintia (Ramírez) y con todo el equipo de Deportes, porque los tuve a mi disposición en cualquier horario”.

Por su parte, Ramírez expresó su alegría porque Joana volverá a la competencia, y sostuvo: “Tanto los predios deportivos gubernamentales como el equipo médico y de profesionales de Deportes estarán siempre a disposición, para que los deportistas puntanos puedan mejorar sus entrenamientos y estar contenidos en sus pretemporadas”. Y agregó: “Es un honor que puedan entrenar acá en San Luis y luego puedan volver preparados para competir y representar a la provincia y al país en tan importantes competencias”.

Asimismo, la jugadora de la Selección Argentina destacó el plan de desarrollo deportivo realizado por la Provincia: “Es espectacular y me parece increíble todo lo que están logrando y lo que están haciendo por los deportistas de la provincia, tanto por mi como por el resto que están acá y los que vienen de afuera. Así como trabajan conmigo, trabajan con todos y nos sentimos súper contenidos”.

Bolling viajará este domingo a España para reincorporarse al Club Balonmano Elche y a las competencias con la Selección nacional. “Seguiré con mi rehabilitación allá porque hasta diciembre no puedo jugar. En diciembre hay un Mundial en España y es mi primer objetivo competitivo con la Selección Argentina, y ya a partir de enero empezar a jugar con el club, y retomar la Liga que comienza ahora en agosto”. Antes de finalizar, la jugadora aseguró que otro de sus objetivos son los Juegos ODESUR que se realizarán en marzo de 2022.

Nota y fotos: Prensa Programa Deportes.