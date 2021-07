LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Este lunes se convocó a 1.171 personas mayores de 18 años de Villa de Merlo, Carpintería y Los Molles para recibir la primera dosis de la vacuna Sinopharm.

“No me había inscripto antes porque no me animaba a vacunarme, tengo miedo a las agujas, pero hace poco falleció un amigo por COVID y eso me hizo tomar la decisión. Me inscribí en la página y me llamaron enseguida”, contó Tomás, de 32 años, luego de recibir su dosis.

“Esta semana continúan vacunando intensamente en el hospital de Merlo y esto nos da una gran esperanza”, expresó la directora administrativa, María José Acerenza.

