SECRETARÍA DE TURISMO

Turistas de diversos puntos del país disfrutan del recorrido que incluye lugares y edificios emblemáticos de la historia, la cultura y la idiosincrasia de San Luis.

Este martes y miércoles, los guías Fernando Benavente y Carla Garro coordinaron el recorrido de visitantes interesados en saber un poco más de San Luis, su gente, su historia y sus personalidades. Desde las 11:00, y por aproximadamente una hora y media, recorrieron las plazas Independencia y Pringles, se interiorizaron sobre la histórica Catedral de San Luis, el Templo Santo Domingo, el Colegio Nacional, el Concejo Deliberante, el Centro Cultural “José La Vía” y el MUHSAL.

“Fue muy interesante conocer y aprender cosas de San Luis que no conocía. Me llamó mucho la atención la Plaza Pringles, su historia y todo lo que sucedió en este espacio, que no sabía, aun habiéndola recorrido tantas veces. Es muy interesante todo lo que nos enseñan”, señaló Camila, una turista de Buenos Aires que junto a su familia recorrió la ciudad.

En tanto Facundo, quien se inscribió para ser parte del mencionado recorrido, destacó: “Me pareció excelente la experiencia, es una iniciativa muy buena, no solo para los turistas, sino también para los residentes de San Luis, para que puedan conocer un poco más sobre la historia de esta provincia. Me encantó el espectáculo en el Museo ‘José La Vía’, es digno de realizar”.

El city tour pedestre ha sido organizado de manera conjunta por la Secretaría de Turismo de la provincia y la Municipalidad de la ciudad de San Luis. Es una actividad libre y gratuita que se realiza bajo estricto cumplimiento de los protocolos de prevención del Coronavirus, con cupos limitados y el acompañamiento de la Policía Turística.

Quienes quieran participar deben registrar su inscripción en la página web de Turismo (www.turismo.sanluis.gov.ar) o en las redes sociales de la Secretaría.

Nota y fotos: Prensa Secretaría de Turismo.