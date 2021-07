MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Integrantes del Ministerio de Producción, entregaron un botiquín sanitario y brindaron asesoramiento sobre el manejo de los insumos, a un grupo de pequeños productores caprinos del departamento San Martín, quienes valoraron la iniciativa. Además, recibieron una capacitación sobre Asociativismo, con el fin de conformar próximamente una asociación.

El Gobierno de San Luis -por medio del Ministerio de Producción-, continúa ejecutando diversas acciones con el fin de potenciar el desarrollo caprino del norte provincial. En ese sentido, funcionarios de la cartera productiva y un equipo de profesionales integrado por médicos veterinarios y una antropóloga, visitaron el paraje Los Comederos -en el departamento San Martín-, donde se reunieron con un grupo de pequeños productores caprinos de la zona. La actividad contó con la presencia del diputado provincial, Adrián Agüero y el senador provincial, Pablo Garro, ambos del departamento San Martín.

Con respecto a la iniciativa, el jefe del Programa Producción Agropecuaria y Arraigo Rural, Agustín Martínez, afirmó: “En esta oportunidad entregamos un botiquín sanitario a un grupo de productores conformado por 15 personas. Este grupo viene funcionando con el acompañamiento del Ministerio de Producción, desde diciembre de 2020. Además, brindamos una capacitación en materia sanitaria para el buen uso de los elementos que se han entregado”.

Y añadió: “El botiquín está compuesto principalmente por antibióticos, antiinflamatorios, vacunas, instrumentos como pinzas para caravanear, jeringas, agujas, guantes y demás elementos. La función de este botiquín sanitario es cubrir las necesidades sanitarias de todas las majadas y fortalecer el trabajo grupal, ya que es de uso comunitario. El mismo se entrega por única vez, y es responsabilidad de los productores reponer los insumos que se van consumiendo”.

Por último, Martínez comentó: “También se dictó una charla en relación al Asociativismo, con el fin de conformar una asociación, para que el grupo de productores pueda recibir todos los beneficios de poseer una personería jurídica. Agradecemos a todos los productores por abrirnos sus establecimientos para que podamos reunirnos y por brindarnos este marco de participación y de trabajo, el cual llevamos adelante desde el Ministerio de Producción”.

La productora Silvia Lucero, de Los Comederos, agradeció esta acción y al respecto expresó: “Para mí es bueno, porque es la primera vez que vamos a ver esto. Me encanta el proyecto, ojalá que siga adelante y que estemos todos unidos. El botiquín me da una alegría muy grande porque a veces a nosotros no nos alcanza para comprar las medicinas para nuestros animales, así que estoy muy agradecida con el Gobierno de la provincia”.

Por su parte, el productor Roberto Funes, de Potrerillo, manifestó: “Esto es algo muy importante que nunca habíamos tenido, es la primera vez; así que estamos muy contentos por el botiquín. Agradecemos al Ministerio de Producción porque vienen siempre y porque ahora contamos con una médica veterinaria, que nos asesora y nos ayuda a tener bien los animales. Con respecto al armado de la asociación lo vamos a hacer, estamos dispuestos a seguir trabajando. Estamos muy agradecidos con el Gobierno por la ayuda; tener este apoyo es muy importante”.

En tanto, el productor Alejandro Torres, de Los Comederos, afirmó: “Esta ayuda es muy linda porque vienen bien estos medicamentos para los animales. Estamos muy agradecidos porque pudieron venir, ya que donde vivimos es difícil llegar. Además, trabajar en equipo es muy lindo y es lo primero que tiene que suceder para que se logren muchas cosas más.”.

Finalmente, desde la cartera productiva señalaron que la entrega de este botiquín comunitario es a modo de incentivo, y es un punto de partida para la asociación de este grupo de productores caprinos, tal como ocurrió con pequeños productores del departamento Ayacucho, quienes hace unos días recibieron los insumos y las capacitaciones correspondientes.

Nota, fotos y videos: Prensa Ministerio de Producción.