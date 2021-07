EN LA SOCIEDAD ISRAELITA

Este domingo se cumplieron 27 años del trágico ataque perpetrado al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina en el que fallecieron 85 personas. En un acto organizado por la comunidad judía de San Luis, en el que estuvo presente Facundo Rodríguez Iannello, se homenajeó a las víctimas con la histórica consigna “presente” y se reiteró el pedido de justicia.

La presidenta de la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Luis, Saada Bentolila, encabezó la conmemoración, que además contó con la presencia de referentes de la comunidad judía de la provincia y el representante del INADI.

“Es muy importante participar activamente de este recordatorio, no solo para mantener vigente la memoria de las personas que perdieron su vida, sino también para exigir justicia. Utilizo la palabra participar y no acompañar, porque este atentado no fue solo sobre la comunidad judía, también murieron compatriotas y personas de otras nacionalidades y religiones. Es una causa que debe unirnos a toda la sociedad, merecemos saber la verdad y obtener justicia”, manifestó Rodríguez Iannello.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto.