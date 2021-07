LUCHA CONTRA EL COVID

Este sábado, Silvia Sosa Araujo visitó el nosocomio donde se convocó a 473 personas para recibir la primera dosis de la vacuna Sinopharm.

Los convocados son mayores de 20 años y menores con patologías de base de Villa de Merlo, Carpintería y Los Molles.

La ministra dialogó con quienes se encontraban en el hospital y agradeció al personal el trabajo que realizan.

“Pensé que me tocaría vacunarme mucho más adelante, tengo 22 años y ninguna enfermedad, cuando me llegó el mensaje me puse re contenta”, contó Micaela luego de recibir su vacuna.

Participaron del operativo: las directoras del hospital, Natalia Jerez y María José Acerenza.

La jefa de enfermería, Alejandra Casín, las y los estudiantes de enfermería: Héctor Chávez, Yanina Gallardo, Marcela Ceballos, Magalí Ávila, Ludmila Pickartz, Yesica López y Aluminé Porto.

El Personal de seguridad comunitaria: Carolina Esquivel, Karen Maidana, Brenda Rodríguez y Karina Mercader y de limpieza: Claudia Morales y Cecilia Godoy.

Nota y fotos: Prensa Hospital “Madre Catalina Rodríguez”.