LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Recibirán la primera dosis de la vacuna Sinopharm en el Hospital “Madre Catalina Rodríguez”. Los citados están domiciliados en las localidades de Villa de Merlo, Carpintería y Los Molles.

“Estoy muy feliz porque ya me vacuné contra el COVID-19, tengo 61 años y me acerqué al Hospital ‘Madre Catalina’ sin turno y me atendieron excelente”, expresó Estela de Merlo con lágrimas en los ojos.

Nota y fotos: Hospital de Villa de Merlo.