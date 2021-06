EDUCACIÓN 4.0

Los agrupamientos Cetus y Columba honraron el símbolo patrio, a 201 años de la muerte de Manuel Belgrano.

¿Prometen hacer todo lo que esté en la medida de sus fuerzas para que nuestra bandera flamee por siempre en todos los mástiles de la República Argentina, representando de esta forma el amor que ustedes y el resto de nuestros compatriotas sienten por los valores que ella representa? ¡Sí prometo!, gritaron al unísono 58 estudiantes de primaria y secundaria, de la EPD Albert Einstein.

Luego de que el Ministerio de Educación informara que los actos alusivos al 20 de junio podrían llevarse adelante, bajo estrictos protocolos, el equipo directivo y docente de la EPD “se puso en marcha”, para que los estudiantes del agrupamiento Cetus (6to año) reafirmaron este martes a las 10:00, su promesa de lealtad a la bandera. Tres horas más tarde los alumnos de Columba (4to grado) realizaron la promesa de lealtad a la bandera.

Los actos fueron breves pero emotivos. Para los estudiantes de 4to grado significó uno de los momentos más importantes de su paso por la primaria y para los alumnos de la promoción Seuffarios, uno de sus últimos recuerdos de su paso por secundaria.

“Fue un reencuentro entre estudiantes, docentes y familias en un día tan importante como lo es el festejo de nuestra bandera. Respetamos todos los protocolos y coronamos cada acto con un momento muy grato, que fue cantar el Himno Nacional Argentino bajo los acordes de Nazarena Rojas, del agrupamiento Apus, quien tocó su violín. Todos pusimos un granito de arena para que esto se haga realidad”, comentó emocionado el jefe de Programa Escuelas Públicas Digitales Urbanas, Roberto Oros.

Los protagonistas

“Es el primer acto que hemos tenido en el año y eso hace que disfrutemos cada momento junto a los compañeros. Seuffarios dejó su marca dentro del colegio”, Sofía Cadelago, alumna del agrupamiento Cetus.

“Estoy muy feliz de haber terminado este acto, me acompañaron mi mamá y mi papá, y por momentos ser el centro de atención me puso nervioso. Cuando la profe leyó las glosas me quedaron muy adentro las palabras de respeto y lealtad a nuestra Patria”, contó Ángel Orozco, alumno del agrupamiento Cetus.

“Esoy feliz. Prometí a la bandera y ensayé un montón antes de venir con mi mamá y mi hermano”, dijo Isabella Jolivot, alumna del agrupamiento Columba.

“Vi a todos mis amigos y eso me puso contento, ahora cuando llegue a mi casa tal vez festeje con mi familia”, contó Alán Delpiano, alumno del agrupamiento Columba.

“Antes de hacer la promesa estaba muy nervioso y ahora estoy de diez”, manifestó Mateo Battistella, alumno del agrupamiento Columba.

Nota, fotos y video: Prensa ULP.