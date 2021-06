LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

La vacunación contra el COVID-19 continúa a buen ritmo en la Valle del Conlara, y este martes convocaron a 1.000 personas de Villa de Merlo y del resto de la región, para recibir la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca.

El operativo se desarrolló en el Hospital “Madre Catalina Rodríguez”, que en este tiempo de pandemia se ha transformado en un lugar de referencia de la lucha contra el Coronavirus, en el departamento Junín y en la provincia.

Las bajas temperaturas no afectaron la vacunación que se llevo a cabo durante este martes en el Hospital “Madre Catalina Rodríguez”, donde residentes de Villa de Merlo y localidades vecinas, fueron convocados para recibir la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. Las directoras del nosocomio, María José Acerenza y Natalia Jerez, coordinaron la vacunación que se llevó adelante de manera ordenada y rápida.

“Impecable organización, fue más rápido de lo que pensaba, me voy mucho más tranquilo”, expresó Rubén, vecino de Piedra Blanca. Su esposa Susana, sentada junto a él, también recibió hoy su vacuna y agregó: “Las enfermeras y enfermeros tienen una mano bárbara, ni sentí el pinchazo”.

Hoy las enfermeras y enfermeros juegan un papel fundamental en la campaña de vacunación, tal es el caso de la directora de enfermería del Hospital “Madre Catalina”, Alejandra Casín, quien está viviendo este momento histórico de manera emotiva, “nunca pensé que me tocaría trabajar en una pandemia, pero acá estamos poniéndole el pecho para salir de esto lo antes posible”, concluyó.

Nota, fotos y video: Prensa Hospital “Madre Catalina Rodríguez”.