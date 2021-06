LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Desde las 9:00 de este lunes feriado, los equipos a cargo comenzaron una jornada más de vacunación contra el COVID-19 en el Polideportivo Municipal Puente Blanco. Esta vez, el sistema notificó a 2.139 vecinos de la ciudad capital para que completen el esquema con la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca.

José del B° Pueblo Nuevo, luego de recibir la vacuna, destacó el operativo: “Esto es maravilloso. Me voy feliz ya con mi segunda dosis, para poder seguir ante este virus que nos cambió la vida. Estoy muy agradecido de todos los que llevan adelante la vacunación, ni bien llegué, ingresé y me encontré con un lindo cambio en la disposición, muy cómodo, es agradable, rápido y no se siente el frío. Felicitaciones por la organización”.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.