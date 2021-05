CULTURA

El pianista y compositor de Quines es uno de los ganadores en la categoría solista en la convocatoria: “Ciclo de Música Clásica 2021”. Actualmente, continúa sus estudios en el Conservatorio “Astor Piazzola” y sueña seguir perfeccionándose en el exterior.

Tahiel Lucero nació el 8 de julio de 1998. Con tan sólo 4 años comenzó a incursionar en el piano con canciones como “Para Elisa” de Beethoven estimulado por su familia de músicos. El trabajo dio sus frutos, hoy es uno de los ganadores del Ciclo Música Clásica 2021 que realizó el Programa Cultura para fortalecer la producción artística y acompañar a los artistas durante el contexto de pandemia.

“La propuesta principal para esta convocatoria fue presentar obras clásicas con estilo romántico, académicas argentinas y populares, que fueron pensadas con el fin de llegar a un público en general y no solo a los aficionados clásico”, señaló Tahiel.

El músico sanluiseño adelantó que la exposición del Ciclo de Música Clásica 2021 que se realizará próximamente vía streaming estará dividido en dos partes. La primera será de estilo clásico Romántico constituida por piezas como: Andante Spianato y Gran Polonesa Brillante Op. 22 (Chopin), Estudio No12 Opus 25 (Chopin). Mientras que la segunda con estilo nacional argentino: Danza de la Moza Donosa (Alberto Ginastera), Hueya No3 Op.33 (Alberto Williams).

Asimismo, deleitará con obras consideradas clásicas por el intérprete: Corazón de Niño (Raúl Di Blasio), Arreglo propio de un Compilado de las Chacareras “La vieja” (Adolfo Ábalos y Benicio Díaz) y “Déjame que me vaya” (Roberto Ternán y Cuti Carabajal).

“Estas convocatorias que realiza el Programa Cultura motiva a los artistas a seguir perfeccionándonos, estudiando y a despertar la intriga en los más jóvenes que quieren estudiar música y no se animan. Además, la pandemia impidió de algún modo a los músicos realizar conciertos presenciales, por lo que estas propuestas que lanza el Gobierno también nos ayudan económicamente”, agregó el joven pianista.

Tahiel desde pequeño viajó durante 10 años a Villa Dolores a tomar clases con la profesora Gladys Diez de Casco. Luego, en San Luis continuó con el profesor Alejandro Grassano y en el 2016 comenzó a viajar una vez por mes a Buenos Aires, cuando todavía iba a la escuela secundaria, a estudiar con el profesor José Luis Juri.

En el 2017 ingresó al Conservatorio Superior de Música de la ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzola”, donde prosigue sus estudios hasta la actualidad. Por la pandemia del COVID-19, desde marzo de 2020, estudia virtual y le restan tres materias para finalizar y recibirse de Profesor Superior de Música especializado en Instrumentos (Piano).

“No me imagino otra profesión en mi vida que no sea piano, es parte de mi vida, es algo mío, natural. Estoy todos los días estudiando, lo disfruto como si tuviera que elegir un juego, me encanta”, afirmó Tahiel.

Luego de recibirse de profesor planea continuar con la Licenciatura en Universidad Nacional de las Artes (UNA) en Buenos Aires, donde deberá rendir 6 materias para obtenerla. Posteriormente, confesó que su sueño es continuar perfeccionándose en Europa, con un master en España o Italia.

Nota: Prensa Cultura.

Foto: Gentileza.