CULTURA

El joven diseñador gráfico fue uno de los artistas puntanos que resultó ganador en la convocatoria que desarrollaron las provincias de San Luis, San Juan y Mendoza a través del Consejo Federal de Cultura.

Para acompañar a los artistas en el marco de la pandemia por el COVID- 19, desde 2020, el Gobierno de la provincia a través del Programa Cultura desarrolla distintas acciones. Algunas de ellas son las convocatorias exclusivas para artistas de San Luis y a su vez, en un trabajo mancomunado con San Juan y Mendoza, a través del Consejo Federal de Cultura, el Estado provincial llevó adelante la convocatoria “Martina Chapanay”, en la que cinco artistas de cada una de estas provincias resultaron ganadores.

Representando a San Luis, Federico Castellano se inspiró en la simpleza de la vida de Martina Chapanay y logró llevarla al dibujo y atrapar así, la esencia de esta mujer heroica.

El joven artista, que estudió Diseño Gráfico, tomó esta herramienta para complementar con lo que le gustaba. Dijo que su acercamiento al arte fue desde muy temprana edad, y que se inclinó por el dibujo. “De chico siempre me gustó representar de manera gráfica todo lo que veía o me imaginaba. Lo que más me atraía era el dibujo y la pintura. Muchas películas, series, libros, grandes artistas de la historia fueron inspiración a la hora de expresar algo. Luego, comencé a estudiar e interesarme más por la ilustración y el arte en general. Leí mucho sobre el arte en el transcurso de la historia”, reveló Castellano.

Matices, texturas y sombras con el lápiz

Castillo explicó las características que definen sus obras y expresó que son los detalles, la creatividad y la composición de las mismas, que siempre intenta desarrollar lo mejor posible esos puntos, más que nada porque son la base de una buena primera impresión.

Plasmar la esencia de Martina Chapanay

El artista expresó que en la etapa de investigación comenzó a indagar sobre el origen de Martina. “Viendo paisajes característicos de la zona, escuchando música originaria, leyendo relatos. Todo me ayudó, ya que mi idea principal fue plasmar su historia y sus características en una sola ilustración”, comentó.

Proceso de creación

En cuanto al proceso de trabajo de la obra “Libre y Valiente”, el artista reveló que empezó, antes que nada, con un boceto muy básico plasmando las ideas que se imaginó al leer sobre la biografía y la información que brindaba la página de la convocatoria. “Luego, al buscar más información fui agregando elementos que me resultaron interesantes y característicos en su vida que podían destacar en la obra, cuyo proceso disfruté mucho”, expresó complacido con la convocatoria, y agregó: “Ya que de un tema se pueden sacar muchas ideas para realizar una obra y puede variar de acuerdo a cómo lo interprete y lo quiera representar cada artista”.

“Libre y Valiente”

Libre y valiente fueron las primeras palabras que Castellano leyó sobre Martina Chapanay, y lo mantuvo como idea para representar a la hora de realizar la obra, ya que quería algo simple, y a la vez que dijera mucho en cuanto a la personalidad y características de Martina.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.