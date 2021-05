MINISTERIO DE JUSTICIA, GOBIERNO Y CULTO

La directora de Relaciones Institucionales y Culto, María Ana Baretto, y el responsable del Registro Provincial de Culto, Facundo Rodríguez Iannello, visitaron el Centro de la Comunidad Bahá’í de San Luis. Además, el funcionario se reunió con integrantes de la Iglesia Ministerio Apostólico y Profético Avivamiento.

Con el objetivo de dialogar y verificar el cumplimiento del protocolo dispuesto por el Comité de Crisis para las comunidades religiosas, los funcionarios provinciales continúan desarrollando encuentros con los diferentes cultos.

Los representantes de la Comunidad Bahá’í que recibieron a las autoridades de la Dirección Provincial de Culto fueron Hoda Jazbani, Samuel Joya y Gloria Inayati. Luego de la reunión, Baretto señaló: “Nos mostraron el lugar donde se reúnen y pudimos dialogar sobre su comunidad, quienes la integran, su historia y demás particularidades que conforman su religión. Respondimos consultas con respecto a la inscripción en el Registro Provincial de Culto, acordamos acompañarlos en este proceso y continuar con un contacto de manera permanente. Nos obsequiaron bibliografía que pasará a formar parte de la Biblioteca interreligiosa de la Dirección”.

Posteriormente, Facundo Rodríguez Iannello visitó a los pastores Heidi y Mario Campillay de la Iglesia Ministerio Apostólico y Profético Avivamiento. Sobre dicho encuentro, el funcionario provincial declaró: “Pude conocer su iglesia y verificar que se está cumpliendo con el protocolo establecido por el Comité de Crisis. Me comentaron que comprenden la situación de pandemia por la cual estamos atravesando y la no concurrencia de fieles al lugar. También me confirmaron que en casos puntuales realizan asistencia espiritual individual y social, pero cumpliendo con todas las medidas sanitarias establecidas”.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto.