LUCHA CONTRA LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

El operativo de vacunación con Sinopharm se lleva a cabo en el Polideportivo Municipal. Los citados incluyen a personal docente, de seguridad, mayores de 60 años y que pertenecientes a grupos de riesgo.

Como en cada una de las jornadas, siempre hay historias de esperanza y agradecimiento de cada una de las personas vacunadas. Ana Fernández, del barrio Santa Rita, tenía turno a las 10:30 para vacunarse. En el camino perdió su DNI. “Estaba muy angustiada, pero todas las personas del equipo del Polideportivo me solucionaron rápido la situación. Gracias a la buena atención de los chicos del sistema, me reprogramaron el turno y me pudieron vacunar a la tarde. Destaco la atención de todo el personal”, dijo.

José Muñoz vive en Desaguadero y viajó por segunda vez a San Luis para colocarse la vacuna: “Estoy muy contento y felicito a todos”.

Rosa Morán, vecina del barrio Pabellón Argentino, también agradeció a todo el equipo de vacunación al igual que Ana de Potrero de los Funes, que les entregó un presente a los vacunadores.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.