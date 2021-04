CULTURA

La bailarina y coreógrafa fue una de las artistas puntanas que resultó ganadora en la convocatoria desarrollada entre las provincias de San Luis, San Juan y Mendoza a través del Consejo Federal de Cultura.

Desde el 2020, el Programa Cultura desarrolla distintas acciones para acompañar a los artistas durante el contexto de pandemia. Algunas de ellas son las convocatorias para artistas de San Luis y, a su vez, en un trabajo mancomunado con San Juan y Mendoza a través del Consejo Federal de Cultura, se llevó adelante la convocatoria Martina Chapanay en el que cinco artistas por provincia resultaron ganadores.

De San Luis, Tania Cometto Franco, bailarina y coreógrafa de danza contemporánea y danza teatro, fue una de las artistas ganadoras de la convocatoria y habló sobre su formación. “Estudié danzas clásicas en San Luis y luego en el taller teatro San Martín, me formé en danza contemporánea y composición coreográfica. También, hice arte de movimiento en el Estudio Danza Butoh. Luego, volví y me radiqué nuevamente en San Luis cuando surgieron las Becas Bas XXI y seguí buscando, investigando, tuve becas para estudiar danza- teatro y todas las áreas de la danza que a mí siempre me cautivaron, sobre todo la parte de la creación y la investigación”, expresó la bailarina que se fue abriendo camino en su ciudad natal, dando a conocer su arte y las nuevas tendencias que había adquirido en Buenos Aires.

Su arte, una conexión con la naturaleza

Tania habló también sobre la esencia de su arte y dijo que las características que la definen es la naturaleza en sí. “Las sierras y el campo que es de donde venimos y vivimos, la mixtura de belleza que se da en San Luis. Porque siento que la naturaleza nos cuenta un poco de donde viene cada ser humano, nos vuelve a un tiempo más natural y equilibrado, no todos son ritmos ciudadanos, si bien vivimos en un mundo de ritmos y de ruidos, la naturaleza nos recuerda que siempre es importante volver a conectar para encontrar un equilibrio y poder encontrar también una conjunción con la naturaleza, eso define un poco mis obras”, expresó la artista.

La etapa de investigación para la convocatoria Martina Chapanay

Cometto Franco explicó que desde hace unos años está inmersa en un trabajo de investigación constante de la conexión de la naturaleza con la danza y en encontrar un lenguaje que lo unifique. “En esta convocatoria describimos a Martina Chapanay, contar cómo fue su vida y poder visualizar su espíritu libre en el arte, la libertad y la belleza. Llevar desde el lugar en el que uno está, representar a este espíritu libre y eso fue lo que tratamos de trasmitir, a través de un video y poder expresar y conectar todo eso con la naturaleza, con su sonido, sumado a los sonidos actuales, como el sonido de los autos y objetos”, detalló Tania.

“Presencia”

La artista reveló que el título de la obra surgió de la esencia de lo que querían transmitir sobre Chapanay. “Nos interesaba poder mostrar su presencia, además de toda su vida y lo que vivió, aparece esta presencia en medio de la montaña con una tormenta de fondo como escenario a punto de caer, porque ese día coincidió cuando nos íbamos a hacer la filmación y fue increíble y muy mágico. Ver esta puesta visual que nos ayudó mucho y los sonidos de la caja, que iba tocando un ritmo mientras iba danzando e iba sintiendo esa presencia de Martina Chapanay”, contó la bailarina sobre la realización de su obra en la que estuvo acompañada por su marido, el artista plástico Emiliano Mabromata y Cintia Patafio, que colaboró en la parte técnica y compaginación del video.

Por último, agradeció al Gobierno de San Luis, que a través del Programa Cultura, les brinda a los artistas un apoyo para seguir creando y sentirse acompañados. “Es un incentivo para seguir. Muchas veces tenemos que generar nuestros ingresos y cuando surgen estas convocatorias es una oportunidad de seguir trabajando”, finalizó Cometto.

